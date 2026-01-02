Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol y Luisa Castro ya no ocultan su amor, así se mostraron en concierto de Blessd

Westcol y Luisa Castro siguen derrochando romanticismo, esta vez en su visita a Pereira.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol, luisa castro y Blessd
Westcol con Luisa Castro muy enamorado/AFP: Tommaso Boddi/Freepik/Rodrigo Varela

El streamer Westcol y la influenciadora Luisa Castro siguen derrochando amor en redes sociales luego de confirmar su romance tras varios meses de rumores.

¿Westcol y Luisa Castro confirmaron su relación?

Los creadores de contenido fueron vistos besándose en Guatapé hace pocos días después de varios meses de que se especularan que estarían saliendo.

westcol con luisa castro en pereira

Luego de que dichas imágenes se filtraran y se volvieran virales en redes sociales, el paisa decidió confirmar su relación en una de sus transmisiones en vivo al confesar que él nunca la estuvo ocultando solo que no la dejaba ver en sus streams.

Posteriormente, comenzó a subir fotos junto a ella muy románticos oficializando su romance.

¿Westcol y Luisa Castro estuvieron juntos en Pereira?

La famosa pareja se dejó ver junta en Pereira, de donde es oriunda la joven, y a donde viajaron para disfrutar del concierto del artista Blessd, gran amigo del streamer, que se encuentra de gira.

westcol con luisa castro juntos en pereira

En redes sociales han circulado varios videos de los dos llegando al concierto y al lado de la tarima viendo al cantante.

Asimismo, se mostraron disfrutaron del after party en la discoteca que tiene el streamer en la capital risaraldense.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras estas apariciones de Westcol y Luisa Castro?

Luego de conocerse dichas imágenes de los influenciadores juntos disfrutando de su relación, muchos internautas se han mostrado felices y les han deseado lo mejor, mientras que otros no están muy convencidos de que dicha relación prospere.

Otros han optado por comparar sus relaciones anteriores y señalar lo asombrados que están con lo abierta que ha sido Luisa Castro al mostrar públicamente este romance luego de haber mantenido en tanta privacidad su anterior relación con el cantante Reykon.

Por ahora, Luisa Castro no se ha querido pronunciar sobre el tema en sus redes sociales y ninguno de los dos ha decidido dar más detalles, dejando a la expectativa a sus fanáticos que tanto les gusta conocer de su vida sentimental.

Por el momento, los dos están disfrutando de su relación y trabajando en sus respectivos proyectos.

