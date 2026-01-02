Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Psicofonía de Yeison Jiménez menciona inesperadamente a Luis Alfonso

Investigador Paranormal reveló supuesta psicofonía de Yeison Jiménez donde se escucha el nombre de Luis Alfonso.

Inesperada mención a Luis Alfonso en psicofonía relacionada con Yeison Jiménez
Inesperada mención a Luis Alfonso en psicofonía relacionada con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Una supuesta psicofonía atribuida a Yeison Jiménez se viralizó en las últimas horas y volvió a generar conmoción, luego de que aseguraran que en el audio el cantante mencionó a Luis Alfonso.

¿Qué se oye en la supuesta psicofonía atribuida a Yeison Jiménez?

El fallecimiento de Yeison Jiménez continúa consternando a los colombianos por la forma en la que perdió la vida, tras un accidente que dejó múltiples incógnitas casi imposibles de resolver y que investigadores paranormales han intentado esclarecer mediante un supuesto contacto con el más allá.

Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía
Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía. (Foto Canal RCN | Freepik).

En las últimas horas se viralizó una presunta psicofonía atribuida al cantante, en la que aseguran que se mencionaría el nombre de Luis Alfonso, uno de sus amigos más cercanos.

En el audio compartido por el investigador paranormal John Parra se escuchan diversas palabras que intentan formar frases. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en uno de estos pronunciamientos se habría identificado el nombre de Luis Alfonso.

“Tengo frío, tengo miedo… Luis Alfonso, ¿qué dice?”

Este material audiovisual hace parte de una serie de psicofonías que Parra ha venido analizando y compartiendo a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con un amplio reconocimiento. En esta ocasión, el investigador explicó que el supuesto mensaje no logró ser descifrado en su totalidad y que lo único claramente identificable fue el nombre de Luis Alfonso.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos
Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).

“Acá podemos ver que existe un mensaje por entregar por parte de él, al igual que nombra a Luis Alfonso. También encontramos un audio largo, pero que lamentablemente no logramos descifrar”.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Días después del siniestro que apagó la vida de Yeison Jiménez y cinco tripulantes más, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) compartió el primer informe preliminar en el que menciona que la avioneta de matrícula N325FA que inició su despegue el pasado sábado 10 de enero en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con rumbo a Medellín contaba con todos los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento.

Sin embargo, al no alcanzar la altura necesaria para un correcto recorrido terminó colisionando contra un terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita.

