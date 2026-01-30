Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Las lágrimas de LeBron James en un homenaje en Cleveland reavivaron los rumores sobre su posible retiro y su futuro en la NBA.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones
¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones. (Foto Matthew Stockman / AFP)

Las dudas sobre el futuro de volvieron a tomar fuerza esta semana luego de una escena que no pasó desapercibida para fanáticos, analistas y medios deportivos.

Artículos relacionados

El miércoles 28 de enero, durante un partido disputado en Cleveland, la estrella de Los Angeles Lakers protagonizó un momento cargado de emoción que encendió las alarmas sobre una posible retirada cercana de las canchas.

¿Por qué se especula sobre un posible retiro de LeBron James?

Antes del inicio del encuentro, la franquicia de los Cleveland Cavaliers preparó un video homenaje para quien es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Al verlo, LeBron James, de 41 años, no pudo contener las lágrimas y se cubrió el rostro con su camiseta, visiblemente conmovido. Para muchos, la escena tuvo un aire de despedida y transformó una noche habitual de temporada regular en un episodio simbólico para la liga.

Cleveland ocupa un lugar especial en la carrera de ‘King James’. Fue allí donde dio sus primeros pasos como profesional y donde, pese a dos salidas polémicas —primero hacia Miami en 2010 y luego a Los Ángeles en 2018—, dejó una huella imborrable al liderar al equipo hacia el único campeonato de su historia en 2016.

Por eso, la ovación del público y el tributo preparado por los Cavaliers reforzaron la sensación de que podría tratarse de una de sus últimas visitas a la ciudad como jugador activo.

Artículos relacionados

LeBron James no pudo contener las lágrimas ante un video de homenaje.
LeBron James no pudo contener las lágrimas ante un video de homenaje. (Foto Patrick Smith / AFP)

¿Qué dijo LeBron James sobre su futuro?

Aunque el propio LeBron no ha anunciado oficialmente su retiro, distintos medios deportivos estadounidenses aseguran que el final de su carrera podría estar más cerca de lo que parece. Incluso, se especula que antes de colgar las zapatillas, el jugador podría vestir una camiseta distinta a la de los Lakers.

En ese contexto, trascendió que personas cercanas a los Golden State Warriors habrían explorado la posibilidad de reunirlo con Stephen Curry, uno de sus grandes amigos y rivales históricos. Tampoco se descarta un eventual tercer capítulo en Cleveland, lo que añadiría un cierre simbólico a su trayectoria.

LeBron James no se ha pronunciado al respecto de su posible retiro.
LeBron James no se ha pronunciado al respecto de su posible retiro. (Foto Patrick Smith / AFP

Artículos relacionados

Sobre este tema también opinó Shaquille O’Neal, otra leyenda de la NBA, quien aseguró que el propio LeBron aún no tendría una decisión definitiva. “No creo que él mismo lo tenga claro… Su retirada no será dentro de tres años; quizás en dos, pero un año más seguro”, afirmó.

Además, destacó que cuando llegue el momento, será anunciado con antelación: “Cuando sea su último año, todo el mundo lo sabrá, porque él y su entorno querrán una gira de despedida”.

Por ahora, la emoción vivida en Cleveland alimenta el debate y mantiene en vilo a toda la NBA sobre el futuro de uno de sus máximos referentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento Talento internacional

Murió influencer fitness tras aparecer con los labios morados días antes de su fallecimiento

El influencer fitness Bi Jiaqi falleció a los 26 años luego de que imágenes previas mostraran sus labios morados. Su muerte generó conmoción entre seguidores.

Escultura de Falcao genera polémica Falcao

Escultura en honor a Falcao en Santa Marta desata críticas por su apariencia: así luce

"Mi primera chamba": gotos de cómo quedó una escultura en honor a Falcao generan memes y opiniones divididas en redes.

Reconocida actriz fue encontrada sin vida en su casa: autoridades investigan a su empleada Talento internacional

Reconocida actriz fue encontrada sin vida en su casa: autoridades investigan a su empleada

La actriz fue encontrada sin vida en su vivienda en Damasco. Autoridades detuvieron a su empleada doméstica como principal sospechosa del caso.

Lo más superlike

Jhonny Rivera y Yeferson Cossio conmueven. Yeferson Cossio

Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

Jhonny Rivera protagonizó un emotivo momento junto a Yeferson Cossio cuando una fanática no pudo contener las lágrimas.

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?