¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Las dudas sobre el futuro de volvieron a tomar fuerza esta semana luego de una escena que no pasó desapercibida para fanáticos, analistas y medios deportivos.

El miércoles 28 de enero, durante un partido disputado en Cleveland, la estrella de Los Angeles Lakers protagonizó un momento cargado de emoción que encendió las alarmas sobre una posible retirada cercana de las canchas.

¿Por qué se especula sobre un posible retiro de LeBron James?

Antes del inicio del encuentro, la franquicia de los Cleveland Cavaliers preparó un video homenaje para quien es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Al verlo, LeBron James, de 41 años, no pudo contener las lágrimas y se cubrió el rostro con su camiseta, visiblemente conmovido. Para muchos, la escena tuvo un aire de despedida y transformó una noche habitual de temporada regular en un episodio simbólico para la liga.

Cleveland ocupa un lugar especial en la carrera de ‘King James’. Fue allí donde dio sus primeros pasos como profesional y donde, pese a dos salidas polémicas —primero hacia Miami en 2010 y luego a Los Ángeles en 2018—, dejó una huella imborrable al liderar al equipo hacia el único campeonato de su historia en 2016.

Por eso, la ovación del público y el tributo preparado por los Cavaliers reforzaron la sensación de que podría tratarse de una de sus últimas visitas a la ciudad como jugador activo.

LeBron James no pudo contener las lágrimas ante un video de homenaje. (Foto Patrick Smith / AFP)

¿Qué dijo LeBron James sobre su futuro?

Aunque el propio LeBron no ha anunciado oficialmente su retiro, distintos medios deportivos estadounidenses aseguran que el final de su carrera podría estar más cerca de lo que parece. Incluso, se especula que antes de colgar las zapatillas, el jugador podría vestir una camiseta distinta a la de los Lakers.

En ese contexto, trascendió que personas cercanas a los Golden State Warriors habrían explorado la posibilidad de reunirlo con Stephen Curry, uno de sus grandes amigos y rivales históricos. Tampoco se descarta un eventual tercer capítulo en Cleveland, lo que añadiría un cierre simbólico a su trayectoria.

LeBron James no se ha pronunciado al respecto de su posible retiro. (Foto Patrick Smith / AFP

Sobre este tema también opinó Shaquille O’Neal, otra leyenda de la NBA, quien aseguró que el propio LeBron aún no tendría una decisión definitiva. “No creo que él mismo lo tenga claro… Su retirada no será dentro de tres años; quizás en dos, pero un año más seguro”, afirmó.

Además, destacó que cuando llegue el momento, será anunciado con antelación: “Cuando sea su último año, todo el mundo lo sabrá, porque él y su entorno querrán una gira de despedida”.

Por ahora, la emoción vivida en Cleveland alimenta el debate y mantiene en vilo a toda la NBA sobre el futuro de uno de sus máximos referentes.