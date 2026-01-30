Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el paso de Alexa Torrex por la primera temporada de La casa de los famosos, ¿la recordaba?

Alexa Torrex tuvo un corto paso por La casa de los famosos antes de convertirse en habitante oficial.

Alexa Torrex pudo dirigirse a los habitantes de la temporada 1 de La casa de los famosos.
Alexa Torrex ya había estado en La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

Alexa Torrex es habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Tras poco más de dos semanas, la creadora de contenido ya ha dado muestras de su talento, temperamento y gran personalidad.

Alexa logró su ingreso tras ganar las votaciones preliminares. En ellas, venció a Alejandra Martínez, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

¿Alexa Torrex estuvo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Ahora que el nombre de Alexa ha tomado más relevancia entre los fanáticos de la casa más famosa de todas salió a la luz un video que revive el paso de la creadora de contenido por la primera temporada.

Pocos lo sabían, pero Torrex estuvo en la primera entrega del reality, no como invitada, ni en medio de un congelado, sino que hizo parte del público y tuvo la oportunidad de dirigirse a los famosos que estaban en La casa.

En medio de una gala, Alexa apareció en pantalla con su característico cabello morado y saludó a los habitantes de ese momento.

La influenciadora aprovechó la ocasión y le envió un saludo a su familia, además, a Cúcuta, su tierra natal.

Torrex confesó que era seguidora del Team Galáctico que para ese momento contaba con Sebastián González y Julián Trujillo en la semifinal de la competencia.

“Galácticos o Papillentes es una casa, entonces por las redes sociales menos ha*e y más amor”, expresó Torrex ante los habitantes del reality.

Posteriormente, Alexa dirigió una pregunta hacia Miguel Bueno y Ornella Sierra, buscando saber qué había pasado entre ellos cuando salieron de La casa de los famosos. Cabe destacar que ambos fueron eliminados, pero luego regresaron como jefes de campaña; el Miguel apoyando a Alfredo Redes y Ornella a Miguel Melfi.

Ornella Sierra y Miguel Bueno intentaron tener una relación seria.
Alexa Torrex preguntó a Ornella Sierra y Miguel Bueno por su supuesta relación. Foto: RCN

Miguel y Ornella tuvieron acercamientos al conocerse en la primera temporada del reality, incluso, al salir de la competencia siguieron viéndose y hasta asistieron a un encuentro de Papillentes, pero un romance formal, al parecer, nunca llegó a prosperar.

Actualmente, Bueno está centrado en su carrera y en seguir creciendo como artista de música urbana, mientras que la barranquillera encontró el amor y tiene un noviazgo con el empresario Humberto Vargas.

¿Cómo ha sido la participación de Alexa Torrex en la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex, por su parte, ya ha despertado odios y amores en la tercera temporada de La casa. Recientemente, tuvo un roce con Manuela Gómez que agudizó las diferencias entre ambas.

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex ha despertado muchas reacciones por su participación en la nueva temporada de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora fue una de las primeras en lanzar hipótesis sobre quién podría ser el supervillano. Sin embargo, sus comentarios no fueron bien recibidos por Manuela Gómez, quien reaccionó al sentir que Alexa la estaba señalando, especialmente porque se había levantado temprano.

Alexa fue la primera líder de la semana y ya se enfrentó al cuarto de eliminación, por lo que su participación sigue prometiendo de cara al futuro de esta novela de la vida real.

