Hermana de Alexa Torrex la defiende y arremete contra Manuela Gómez: “Ahí sí es la machita”

Maiye Torrex defendió a Alexa y criticó a Manuela Gómez, asegurando que su hermana no está sola en la competencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Hermana de Alexa Torrex arremete contra Manuela.
Hermana de Alexa Torrex arremete contra Manuela Gómez. (Fotos Canal RCN)

La hermana de Alexa Torrex, Maiye Torrex, arremetió contra Manuela Gómez en el programa ¿Qué hay pa'dañar?

Alexa Torrex tuvo un cruce con Manuela Gómez.
Alexa Torrex tuvo un duro cruce con Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

La también creadora de contenido no se quedóallada y defendió a su hermana de los comentarios que ha recibido en la competencia.

El enfrentamiento entre Alexa y Manuela dentro de la casa ha sido uno de los momentos más tensos de la semana.

Alexa Torrex y Manuela tuvieron un cruce luego de que Alexa asegurara que ya sabía quién era el Supervillano.

Sus compañeros la señalaron de ser cómplice de los desórdenes y ella mantuvo su postura durante un tiempo, insinuando incluso que Manuela tenía algo que ver con los sabotajes.

Finalmente, Alexa confesó que había mentido para proteger la prueba de presupuesto, lo que generó molestia en la casa y la llevó a ser nominada por sus compañeros.

¿Qué dijo Maiye sobre el enfrentamiento de su hermana Alexa Torrex y Manuela Gómez?

Maiye Torrex decidió intervenir públicamente para respaldar a su hermana. En su intervención, dejó claro que Alexa no actuó con mala intención, sino que buscaba proteger la dinámica del juego.

Según Maiye, los comentarios de Manuela hacia Alexa fueron injustos y dañinos.

Estas declaraciones generaron revuelo en redes, donde los seguidores se dividieron entre quienes apoyan a Alexa y quienes creen que su estrategia fue equivocada.

Además, expresó su molestia porque, según ella, Manuela intentó amedrentar a Alexa dentro de la competencia, algo que no está dispuesta a tolerar.

Maiye incluso manifestó que le gustaría entrar a la casa para enfrentar directamente a Manuela y demostrarle que Alexa no está sola.

Mencionó que su personalidad es muy diferente a la de su hermana, por lo que cree que Manuela no actuaría de la misma forma con ella.

¿Cómo ha influido el Supervillano en esta disputa entre Alexa Torrex y Manuela Gómez?

Juanda Caribe, quien cumple el rol de Supervillano, ha logrado mantener su identidad oculta y sembrar discordia con éxito.

Una de sus misiones fue dejar mensajes en lugares estratégicos de la casa, como el baño, donde insinuó que Manuela era responsable de los sabotajes.

Este gesto afectó emocionalmente a la participante, que llegó a llorar por miedo a ser enviada a la placa de nominación.

El papel del Supervillano ha intensificado las tensiones y ha puesto a prueba la confianza entre los habitantes.

Mientras Alexa fue señalada por mentir y buscar protagonismo, Manuela se sintió atacada y declaró que ahora considera a Alexa su enemiga principal dentro de la competencia.

Manuela Gómez declara como objetivo a Alexa Torrex.
Manuela Gómez declara como objetivo a Alexa Torrex dentro del juego. (Foto Canal RCN)
