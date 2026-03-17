¡Llegó el cine a La casa de los famosos Colombia! Se destaparon estrategias y triángulos amorosos

Llegó el primer cine a La casa de los famosos Colombia, el momento esperado por televidentes y participantes para mover estrategias dentro de la casa.

¿Qué pasó en el primer cine en La casa de los famosos Colombia?

Durante esta actividad, los famosos tuvieron la oportunidad de ver una serie de videos con momentos que ocurrieron dentro de la casa y que, en muchos casos, no conocían.

La proyección se realizó en medio de la gala, y muchos quedaron sorprendidos tras las imágenes que se mostraron.

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Los famosos observaron diferentes situaciones relacionadas con la convivencia, los acercamientos y los comentarios que han surgido durante la competencia.

Este espacio permitió que varios de ellos conocieran detalles de conversaciones y posturas que no habían escuchado directamente de algunos de ellos.

El cine en La casa de los famosos Colombia dejó al descubierto varios momentos clave. (Foto: Canal RCN)

En una de las primeras películas que se mostraron los momentos relacionados con los vínculos amorosos que se han formado dentro de la casa.

Allí aparecieron escenas sobre el acercamiento entre Yuli y Alejandro, así como algunos momentos que generaron diferencias entre ellos.

También se incluyeron fragmentos de conversaciones en las que participaron Beba y Mariana, en las que se referían a Eidevin.

Así como el momento en el que Beba le dice a Mariana que se acerque a Alejandro para molestar a Yuli.

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De igual forma, se evidenciaron momentos en los que se mostraban opiniones cruzadas entre algunos, como los acercamientos entre Eidevin y Karola.

¿Qué reacciones generó el cine entre los participantes de La casa de los famosos Colombia?

En medio de este cine, también salieron a la luz comentarios que habían hecho algunos participantes sobre sus compañeros.

Entre ellos, se mostraron conversaciones de Valentino, así como situaciones en las que se evidenciaban diferencias dentro del grupo, cuando dijo que él acabó con mini tormenta.

El cine en La casa de los famosos Colombia dejó al descubierto varios momentos clave. (Fotos: Canal RCN)

Tras ver estas imágenes, algunos famosos decidieron aclarar ciertos temas. Por ejemplo, Alexa explicó su decisión para acabar con la alianza que había de mini tormenta.

Asimismo, se presentaron fragmentos en los que Tebi y Alejandro hacían comentarios sobre otros participantes, incluyendo referencias a Manuela. Lo que generó por supuesto reacción en muchos tras las imágenes.