La mamá de Karola protagonizó beso inesperado con Marcelo Cezán en La casa de los famosos

La gala de este martes 17 de marzo estuvo marcada por un nuevo congelado que no solo dejó inmóvil a los participantes de La casa de los famosos Colombia, sino también a Marcelo Cezán. Pues la visita de la mamá de Karola no solo tuvo como objetivo recargar a la participante, sino que también darle un encantador beso al presentador del reality.

¿Cómo fue el beso entre la mamá de Karola y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que en la noche del pasado lunes varios participantes, entre ellos Karola, protagonizaran una serie de retos que terminaron en beso, la mamá de la influenciadora decidió unirse a la dinámica un día después, animada por Carla Giraldo, y le dio un beso a Marcelo Cezán, quien quedó congelado con su visita.

Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras salir de La casa de los famosos y visitar a su hija, a quien le brindó palabras de ánimo y la recargó de amor, la madre de Karola llegó al set de los presentadores, donde Carla Giraldo la recibió mientras Marcelo continuaba inmóvil.

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Aprovechando el momento, la mamá de Karola se acercó a él y le dio un beso en la mejilla, no sin antes confesar que siempre había estado enamorada de él. Tras el gesto, Marcelo Cezán se descongeló y le dio un abrazo a la mujer.

Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El beso rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y conquistó a los internautas, quienes no dejaron de comentar este divertido y tierno momento que dejó la visita de la mamá de Karola en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el congelado de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Los congelados de La casa de los famosos Colombia se retomaron este martes 17 de marzo con la visita de la mamá de Karola. Ella ingresó a la afamada casa por invitación de El Jefe para recargar a la participante con mucho amor y ayudarla a continuar en la competencia.

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Acompañada de su hijo menor, la mujer se acercó a su hija para manifestarle todo su amor. Karola, visiblemente emocionada, derramó lágrimas al recibir la sorpresa, mientras enfrentaba la dificultad de mantenerse inmóvil, ya que cualquier movimiento indebido podría ocasionarle una sanción.

El momento, sin duda alguna, causó gran emoción tanto en los presentes como en los televidentes.