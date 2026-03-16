En las últimas horas, el nombre de Christian Nodal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante de la música regional mexicana, sino que también, por un señalamiento legal que le hizo a Cazzu.

De este modo, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de un video que salió a la luz en las últimas horas en el que Nodal hizo una inesperada advertencia en contra de Cazzu acerca de su hija Inti.

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¿Cuál fue la razón por la que Nodal le hizo una inesperada petición a Cazzu en las últimas horas?

Recientemente, Nodal realizó una entrevista con medios internacionales en el que generó una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de una nueva polémica que tiene con Cazzu.

Esto dijo Christian Nodal sobre el presunto señalamiento a Cazzu. | | AFP: Alberto E. Rodriguez

Con base en esto, Nodal fue entrevistado hace poco por una rueda de prensa en el que varios medios de comunicación a nivel internacional le preguntaron acerca del proceso que tiene con Cazzu, detallando lo siguiente:

“La verdad todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella cumpla la mayoría de edad y tenga todo mi apoyo. Pero, yo la verdad, estoy cediendo. De hecho, la dem#nda que tengo por ahí va para que no la tengan expuesta en redes”, agregó Noda.

Esta entrevista la compartió Nodal a través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram de Televisa en la que cuentan con más de 590 mil seguidores, en el que el intérprete realizó varias respuestas acerca de varios acontecimientos de lo que ha llevado a cabo en su vida personal y profesional.

¿Qué dijo Nodal sobre el tema legal de su hija? | AFP: Mireya Acierto

¿Qué otro punto dijo Christian Nodal acerca de la supuesta exposición que tiene su hija Inti en redes sociales?

Durante la reciente entrevista que Nodal presentó con los medios internacionales, el cantante explicó que cuando su hija Inti cumpla la mayoría de edad tendrá la oportunidad de elegir su exposición en redes sociales, detallando las siguientes palabras:

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“Lo más importante es que mi hija Inti pueda tener una vida normal y que más adelante sea ella quien decida si quiere o no formar parte del mundo público”, agregó Nodal.

Aunque por el momento Cazzu no se ha pronunciado tras el reciente señalamiento que le hizo Nodal tras su molestia acerca de las presuntas exposiciones que ha hecho Cazzu acerca de su hija Inti.