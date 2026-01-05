Discordia en La casa de los famosos Colombia: Alexa Torrex le hizo fuerte reclamó a Juanda Caribe

Este viernes 01 de mayo en un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, el equipo que resultó ganador de la prueba de beneficios, no solo tuvo la oportunidad de recibir amorosas palabras por parte de sus seres queridos, también tuvo en sus manos una importante decisión.

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¿Cuál fue la decisión que generó discordia en La casa de los famosos Colombia?

Como ganadores de la mencionada prueba, los integrantes del grupo, es decir, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Alejandro Estrada y Campanita, recibieron el poder de elegir a uno de sus compañeros del equipo perdedor para también obtener el beneficio de recibir un mensaje por parte de algún familiar.

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Sin embargo, con lo que no contaban los participantes, es que su elección terminaría provocando ciertas discordias, pues, inicialmente, todo apuntaba a que sería Juanda Caribe el elegido, situación que llevó a que Alexa Torrex expresara su rechazo por la decisión argumentando que el barranquillero ya ha recibido en varias ocasiones mensajes de sus seres queridos.

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Tanto así, que la cucuteña se quebró frente a todos y, evidentemente afectada, les pidiera incluso a sus compañeros que le dieran la oportunidad para ella, esto debido a que nunca ha tenido ese privilegio.

Alexa Torrex se mostró afectada al hacerle reclamo a sus compañeros. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la petición que hizo Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Mientras esto sucedía, Juanda también protagonizó un pequeño roce con Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, pues, según él, la joven estaría cuestionándolo y refutando su respuesta, por lo que en pleno programa quiso expresar que no entendía la actitud de ella hacia él.

Así mismo, le hizo saber a su compañera y demás participantes, que, teniendo en cuenta la solicitud que hizo Torrex, él también prefería que el beneficio se lo dieran a ella.

Finalmente, la integrante de la Familia recocha, agradeció el gesto de los participantes y emocionada, se preparó para escuchar atenta las palabras de aliento de aquellas personas que más ama, quienes probablemente le enviarán las fuerzas necesarias para estar más fuerte que nunca en esta recta final.