Alejandro Estrada rompió en llanto tras emotiva sorpresa por parte de su hijo: esto sucedió

En una nueva gala de La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron sorprendidos al recibir un emotivo mensaje por parte de sus familiares, beneficio que algunos ganaron al enfrentarse justamente a la famosa prueba de beneficios y castigo.

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¿Cuál fue el beneficio que recibieron los participantes de La casa de los famosos Colombia?

En esta oportunidad, Tebi Bernal, Campanita, Mariana Zapata y Alejandra, se convirtieron los ganadores de esta prueba, esto luego de superar al equipo contrincante, es decir, al grupo 'Discordia', el cual estaba conformado por Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alexa Torrex y Beba de la Cruz.

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Dicho esto, cada uno de los integrantes del equipo ganador, o sea, 'Los hijos de la discordia', recibieron una recarga de amor por parte de sus seres queridos, un momento que a estas alturas de la competencia vale oro para cada uno de los integrantes.

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Sin duda, uno de los participantes que más se mostró conmovido al ser merecedor de este beneficio, fue Estrada, quien recibió una sentida dedicatoria de su hijo Tomás Estrada, pues en medio de las amorosas palabras que le envió el joven por medio de un video, rompió en llanto y expresó su gratitud por permitirle al fin vivir este momento.

Alejandro Estrada se quebró al recibir mensaje de su hijo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, los demás integrantes del grupo se mostraron emocionados de recibir esta recarga de amor, además de responder a sus mensajes con palabras de cariño y afecto a quienes los esperan afuera.

¿Cuál fue el castigo que recibieron los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Por otro lado, el equipo perdedor, o sea, 'Discordia', tendrán que mantener durante cuatro horas a tres muñecos inflables activos, por lo que deben ponerse de acuerdo para rotarse y así lograr cumplir con el objetivo de la actividad que consiste en nunca dejarlos solo.

Además, otra de las condiciones es que, una vez suene la música, también bailar libremente mientras claramente permanecen al interior de los muñecos inflables.

Alejandro Estrada rompió el llanto tras recibir emotivo mensaje. Foto | Canal RCN.

Con las reglas del juego claras, cada uno tendrá que hacer su mejor esfuerzo por cumplir con las condiciones del jefe y evitar que los inflables se detengan.