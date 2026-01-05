Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: Beba sacudió el juego al usar el poder de salvación, así quedó la placa

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, dio a conocer ante toda Colombia la decisión que tomó al tener el poder de salvación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valerie de la Cruz en La casa de los famosos Colombia.
Valerie de la Cruz tomó importante decisión en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En una nueva gala en La casa de los famosos Colombia, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, dio a conocer frente a todos sus compañeros de competencia su decisión de utilizar el poder de la salvación para evitar ir el próximo domingo ir al temido cuarto de eliminación.

Artículos relacionados

¿A quién salvó Beba de la Cruz de ir a eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tal y como se anunció durante la gala del pasado jueves 30 de abril, durante el capítulo de hoy Beba debía anunciar ante Colombia su decisión, por lo que por indicación de los presentadores, dio a conocer que, en esta oportunidad, optó por salvarse a ella misma y así evitar el riesgo de convertirse en la próxima eliminada, además de asegurar un cupo en el top 7 de esta temporada.

Artículos relacionados

La determinación de la joven barranquillera, no tomó por sorpresa a los demás habitantes de la casa ni al público que sigue de cerca del juego, pues a estas alturas, más allá de la estrategia, es importante asegurar un cupo una semana más, y con ello, la posibilidad de llegar a la final.

Artículos relacionados

¿Por qué Beba de la Cruz obtuvo el poder de salvación?

Ante la elección de Beba, cabe señalar que, este poder de salvarse a sí misma se dio a raíz de la prueba del robo de salvación en donde, como es habitual se enfrentó al líder de la semana para quedarse con este poder.

Valerie de la Cruz en La casa de los famosos Colombia.
Esta fue la decisión que tomó Beba tras obtener el poder de salvación. Foto | Canal RCN.

En este caso, al ser Juanda Caribe el líder de esta semana, Beba lo enfrentó en una prueba en la que, para su alivio sobre el futuro del juego, ella fue quien se quedó con esta ventaja y por tanto con la gran oportunidad de salirse de la placa.

¿Quiénes están en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de la placa, es importante mencionar que, esta semana los resultados de las votaciones del público, del líder y de la misma casa llevaron a que quedara de la siguiente manera:

Valerie de la Cruz en La casa de los famosos Colombia.
Beba de la Cruz utilizó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
  • Beba, nominada por la casa.
  • Alejandro Estrada, nominado por la casa.
  • Valentino Lázaro, nominado por le público
  • Tebi Bernal, nominado por el líder.
  • Mariana Zapata, nominada por la eliminada.
  • Alexa Torrex, nominación perpetua.

En este orden de ideas, quienes irán al cuarto de eliminación el próximo domingo 3 de mayo, serán Mariana, Tebi, Alejandro, Alexa y Valentino.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Discordia en La casa de los famosos Colombia: Alexa Torrex le hizo fuerte reclamó a Juanda Caribe

Alexa Torrex no se guardó nada y, fiel a su estilo, se fue en contra de sus compañeros al exigirles que la hicieran parte de su beneficio.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió en llanto tras emotiva sorpresa por parte de su hijo: esto sucedió

Alejandro Estrada se mostró afectado al ser uno de los ganadores de la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia.

Emiro Navarro hizo una contundente confesión en La casa de los famosos Col: esto dijo Emiro Navarro

Emiro Navarro hizo una contundente confesión en La casa de los famosos Col: esto dijo

Tras la visita de Emiro Navarro en La casa de los famosos Col, hizo una sorpresiva confesión en medio de una dinámica.

Lo más superlike

Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló? Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reaparece en sus redes luego de confesar que está embarazada: ¿qué reveló?

Tras confirmar que Lina Tejeiro está embarazada, la actriz reaparece en redes con dolorosa fotografía en sus redes.

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido famoso en las últimas horas: ¿cómo se confirmó? Talento nacional

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido famoso en las últimas horas: ¿cómo se confirmó?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO