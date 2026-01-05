La casa de los famosos Colombia: Beba sacudió el juego al usar el poder de salvación, así quedó la placa

En una nueva gala en La casa de los famosos Colombia, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, dio a conocer frente a todos sus compañeros de competencia su decisión de utilizar el poder de la salvación para evitar ir el próximo domingo ir al temido cuarto de eliminación.

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¿A quién salvó Beba de la Cruz de ir a eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tal y como se anunció durante la gala del pasado jueves 30 de abril, durante el capítulo de hoy Beba debía anunciar ante Colombia su decisión, por lo que por indicación de los presentadores, dio a conocer que, en esta oportunidad, optó por salvarse a ella misma y así evitar el riesgo de convertirse en la próxima eliminada, además de asegurar un cupo en el top 7 de esta temporada.

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La determinación de la joven barranquillera, no tomó por sorpresa a los demás habitantes de la casa ni al público que sigue de cerca del juego, pues a estas alturas, más allá de la estrategia, es importante asegurar un cupo una semana más, y con ello, la posibilidad de llegar a la final.

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¿Por qué Beba de la Cruz obtuvo el poder de salvación?

Ante la elección de Beba, cabe señalar que, este poder de salvarse a sí misma se dio a raíz de la prueba del robo de salvación en donde, como es habitual se enfrentó al líder de la semana para quedarse con este poder.

Esta fue la decisión que tomó Beba tras obtener el poder de salvación. Foto | Canal RCN.

En este caso, al ser Juanda Caribe el líder de esta semana, Beba lo enfrentó en una prueba en la que, para su alivio sobre el futuro del juego, ella fue quien se quedó con esta ventaja y por tanto con la gran oportunidad de salirse de la placa.

¿Quiénes están en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de la placa, es importante mencionar que, esta semana los resultados de las votaciones del público, del líder y de la misma casa llevaron a que quedara de la siguiente manera:

Beba de la Cruz utilizó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Beba, nominada por la casa.

Alejandro Estrada, nominado por la casa.

Valentino Lázaro, nominado por le público

Tebi Bernal, nominado por el líder.

Mariana Zapata, nominada por la eliminada.

Alexa Torrex, nominación perpetua.

En este orden de ideas, quienes irán al cuarto de eliminación el próximo domingo 3 de mayo, serán Mariana, Tebi, Alejandro, Alexa y Valentino.