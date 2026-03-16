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¿Felipe Saruma se reencontró con Isabella Valdiri tras su cumpleaños?: “Los hijos unen familias”

Una imagen que mostraría a Felipe Saruma con Andrea e Isabella Valdiri tras el cumpleaños de la joven comenzó a circular en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Felipe Saruma se reencontró con Isabella Valdiri tras su cumpleaños?
¿Felipe Saruma se reencontró con Isabella Valdiri tras su cumpleaños? (Foto Canal RCN)

El reciente cumpleaños número 15 de Isabella Valdiri continúa generando conversación en redes sociales.

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La celebración, organizada por Andrea Valdiri, llamó la atención por su extravagancia, la magnitud de la fiesta y los detalles de lujo que marcaron el evento.

Sin embargo, más allá del festejo, uno de los temas que más comentarios generó entre los usuarios fue la ausencia de Felipe Saruma, quien estuvo casado con Andrea Valdiri durante aproximadamente un año y medio y mantuvo una cercana relación con las hijas de la influenciadora.

En medio de esa conversación digital, comenzó a circular una fotografía que supuestamente mostraría un encuentro entre Saruma, Andrea e Isabella después de la celebración.

Foto de Felipe Saruma con Isabella y Andrea Valdiri tras los 15 años genera revuelo
Foto de Felipe Saruma con Isabella y Andrea Valdiri tras los 15 años genera revuelo. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la foto de Felipe Saruma junto con Isabella y Andrea Valdiri?

La imagen empezó a difundirse principalmente en Facebook y otras plataformas sociales. En ella se observa a Andrea Valdiri, Isabella y Felipe Saruma aparentemente compartiendo un momento en un río mientras sostienen una olla de sopa.

La fotografía fue acompañada de un mensaje que aseguraba que el creador de contenido habría asistido al “desenguayabe” de los quince años de Isabella, insinuando que se trataba de un encuentro familiar posterior a la fiesta.

El texto que acompañaba la publicación destacaba que, a pesar de las diferencias que pudieron existir entre los adultos, “los hijos unen familias”. Incluso afirmaba que el supuesto encuentro habría sido organizado por Andrea Valdiri para compartir con su hija tras la celebración.

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Sin embargo, varios usuarios señalaron rápidamente que la imagen presentaba detalles que evidenciaban que se trataba de un montaje realizado con inteligencia artificial, por lo que no correspondería a un momento real entre los tres.

¿Felipe Saruma fue al cumpleaños de Isabella Valdiri?

El cumpleaños de Isabella generó numerosas reacciones en redes, especialmente por la ausencia de Felipe Saruma en la celebración.

Durante su relación con Andrea Valdiri, el creador de contenido mantuvo una relación cercana con las hijas de la influenciadora y, según lo mostrado en redes sociales durante ese tiempo, asumió un rol muy presente en la vida de Isabella.

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Por esta razón, varios seguidores se preguntaron por qué no estuvo en el evento, especialmente cuando uno de los momentos más comentados de la fiesta fue el vals de la quinceañera.

En ese instante, Isabella bailó junto a la actual pareja de Andrea Valdiri, Juan David Sepúlveda, lo que generó opiniones divididas entre los internautas.

Mientras algunos usuarios consideraron que el momento fue completamente natural dentro de la nueva etapa de la influenciadora, otros recordaron el vínculo que Saruma tuvo con Isabella durante varios años.

Andrea Valdiri celebró los 15 años de su hija Isabella con gran fiesta.
Andrea Valdiri celebró los 15 años de su hija Isabella con gran fiesta. (Foto Canal RCN)
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