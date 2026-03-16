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Reaparece audio de Nataly Umaña hablando de Alejandro Estrada tras polémica con Yuli Ruiz

Un antiguo audio de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada volvió a circular en redes en medio de la polémica tras la ruptura con Yuli.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reaparece audio de Nataly Umaña hablando de Alejandro Estrada en medio de la polémica en La casa de los famosos
Reaparece audio de Nataly Umaña hablando de Alejandro Estrada en medio de la polémica en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

En medio de la polémica que rodea a Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tras su reciente ruptura en La casa de los famosos Colombia, un antiguo audio de Nataly Umaña volvió a circular en redes sociales y se convirtió nuevamente en tema de conversación.

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El fragmento comenzó a compartirse masivamente luego de que se conocieran las declaraciones de Yuli sobre un supuesto episodio de maltrat0 dentro del reality, situación que generó una fuerte discusión entre los participantes y una ola de opiniones entre los seguidores del programa.

Vuelve a circular audio de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada tras ruptura con Yuli
Vuelve a circular audio de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada tras ruptura con Yuli. (Foto Canal RCN)

¿Qué dice Nataly Umaña de Alejandro Estrada?

El audio de Nataly Umaña resurgió después de que Alejandro Estrada hablara durante la llamada “línea de vida” del programa, dinámica en la que los participantes comparten momentos importantes de su historia personal.

En ese espacio, el actor confesó que en algún momento pensó en la posibilidad de retomar su relación con su expareja.

Tras conocerse esas declaraciones, en redes comenzó a circular nuevamente un audio en el que Nataly asegura que esa sería la única ocasión en la que hablaría públicamente del tema.

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En el mensaje, la actriz afirma que ella nunca le pidió a Alejandro retomar la relación y que, por el contrario, fue él quien se lo propuso después de todo lo ocurrido durante su paso por el reality.

Además, la actriz señaló que la relación que tuvieron estuvo marcada por una fuerte dependencia emocional entre ambos, lo que, según explicó, hacía difícil que pudieran separarse definitivamente.

De acuerdo con su versión, todo lo que ocurrió durante su participación en el programa terminó siendo una forma de cerrar ese ciclo y lograr distanciarse.

¿Qué está pasando entre Yuli y Alejandro?

La reaparición de este audio se da justo después de que se confirmara la ruptura entre Yuli y Alejandro dentro del reality.

Según lo mostrado en el programa, la participante decidió poner fin a la relación tras varias tensiones entre ambos.

Posteriormente, Yuli habló con algunos de sus compañeros, entre ellos Manuela, sobre un momento que la hizo sentir incómoda.

La participante aseguró que Alejandro la había jalado cuando intentaba despedirse de Campanita, lo que en un principio describió como una situación de maltrat0.

Sin embargo, más adelante ambos conversaron directamente sobre el tema. Durante esa conversación, Yuli explicó con más detalle lo sucedido y aclaró que se había sentido incómoda por la forma en que él la tomó del brazo, matizando las palabras que había utilizado inicialmente.

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El tema no tardó en generar debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que Yuli tiene razón al expresar cómo se sintió, otros creen que la situación fue malinterpretada y defienden al actor.

Por ahora, la discusión continúa dividiendo opiniones entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos a cada nuevo episodio de la convivencia dentro de la casa.

Yuli y Alejandro terminaron su corto romance dentro de La casa de los famosos Colombia.
Yuli y Alejandro terminaron su corto romance dentro de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
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