Westcol le regaló a la hija de Andrea Valdiri en su fiesta de 15, un misterioso maletín: ¿Qué contenía?

La fiesta de 15 de Isabella, hija de Andrea Valdiri, sigue causando sensación no solo por los detalles de la celebración, sino también por los obsequios que recibió la quinceañera durante el evento, como el de Westcol que llamó la atención.

¿Westcol estuvo en la fiesta de Isabella, hija de Andrea Valdiri?

La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y creadores de contenido invitados al evento.

En medio de la celebración se dieron a conocer los regalos que recibió Isabella por parte de los invitados. En varios videos compartidos en redes sociales se observa el momento en el que se presentan algunos de los obsequios entregados durante el evento.

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En uno de esos momentos aparece un video en el que el streamer colombiano, aunque no asistió presencialmente al evento, envió un emotivo mensaje dirigido a la joven y luego le fue entregado el regalo.

Después de ese mensaje, personal de la logística del evento ingresó al lugar con un maletín de gran tamaño que fue entregado a la quinceañera.

Isabella, hija de Andrea Valdiri, recibió un misterioso regalo de Westcol. (Foto: AFP)

En las imágenes compartidas por algunos asistentes se observa cuando Isabella recibe el objeto y lo sostiene frente a los invitados.

¿Qué regalo le dio Westcol a Isabella, hija de Andrea Valdiri, en su fiesta de 15?

Los videos publicados por asistentes también muestran la reacción de Isabella al momento de recibir el maletín a quien se le muestra emocionada y lo toma con gran dificultad por el aparente peso de este.

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En ese mismo momento de la celebración también se observa que Isabella recibe una bolsa adicional. En el interior de este obsequio, según se aprecia en las imágenes, se encontraba un teléfono celular.

Hasta ahora, en los videos difundidos en redes sociales no se ha revelado con claridad cuál era el contenido del maletín que fue entregado durante la fiesta, pero, según los internautas, por el peso del maletín podría contener dinero en efectivo.

Isabella, hija de Andrea Valdiri, recibió un misterioso regalo de Westcol. (Foto: Canal RCN)

Tampoco se ha confirmado si el teléfono celular que aparece en las imágenes hacía parte del mismo regalo o si fue entregado por otro de los invitados que asistieron al evento.