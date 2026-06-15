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Raúl Ocampo presumió a su nueva novia y usuarios le recordaron a Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo capturó la atención en redes sociales al mostrar a Laura Dicelis, la mujer que conquistó su corazón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity - Alejandra Villafañe en La Nieta Elegida.
Raúl Ocampo presumió a su novia y usuarios le recuerdan a Alejandra. Foto | Canal RCN.

Raúl Ocampo, uno de las figuras del entretenimiento nacional, nuevamente acaparó la atención en redes sociales al compartir romántico video junto Laura Dicelis, la mujer que desde hace meses conquistó su corazón y con quien se le ha visto bastante enamorado desde entonces.

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¿Quién es la novia de Raúl Ocampo, el exparticipante de MasterChef Celebrity?

Tras confirmar meses atrás la identidad de la nueva mujer y oficializar su relación, el exparticipante de MasterChef Celebrity nuevamente apareció en su cuenta de Instagram para presumir su noviazgo con la joven, en un video en el ambos dejaron en evidencia la química que los une.

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Sin embargo, como era de esperarse, la publicación del también actor colombiano llevó a que muchos de sus seguidores recordaran a su anterior novia, la actriz Alejandra Villafañe quien falleció a causa de un cáncer agresivo con el luchó por varios meses.

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Y es que, para muchos fue inevitable no traer a la memoria a la joven actriz con quien Raúl sostuvo una sólida relación por varios años, pues muchos de los usuarios también fueron testigos del amor que se tenían los dos y que les permitió acompañarse hasta el último día que estuvieron juntos.

"Aleja en el cielo está feliz por ti", "Aleja lejos la mejor", "Ninguna se compara con Aleja", " Tal como dicen por ahí, el muerto al hoyo y el vivo al baile", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo capturó la atención al mostrar romántico video con su novia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué en redes recuerdan a la exnovia de Raúl Ocampo? Esta es la razón

Y aunque fueron múltiples los comentarios mencionando a Villafañe, también hubo quienes no perdieron la oportunidad para celebrar el amor y esta nueva oportunidad que se dio Ocampo en el amor, pues desde que Alejandra falleció, el actor optó por mantenerse solo y no hacer pública su situación sentimental.

Hoy, después de más de 2 años desde que la mujer partió de este plano, Raúl la recuerda con profundo amor, pero también con la certeza de que la mujer que amó hoy también es feliz al saber que a su vida llegó una persona para amarlo como se lo merece.

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