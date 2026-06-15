James Rodríguez sorprende con mensaje antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutará en la Copa Mundial 2026 este 17 de junio en un partido contra la Selección de Uzbekistán que podrás ver por la pantalla del Canal RCN.

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James Rodríguez rompió el silencio previo al partido Colombia vs. Uzbekistán del Mundial 2026

La hinchada colombiana está ilusionada con lo que será el debut y participación de la tricolor en la Copa del Mundo 2026 tras haberse perdido la edición de 2022.

Toda la fe e ilusión de los colombianos están puestas sobre los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para esta cita mundialista en la que varios referentes tendrán su última oportunidad de levantar el título más importante del fútbol, uno de ellos James Rodríguez.

James, capitán y referente de la Selección Colombia decidió romper su silencio previo a este gran debut mundialista y a través de su cuenta de Instagram compartió su orgullo por vestir los colores del país y también envió un mensaje a la hinchada.

James Rodríguez envió mensaje a la hinchada colombiana antes del debut del Mundial 2026. (AFP: Leonardo Fernández)

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¿Cuál fue el mensaje que James Rodríguez envió a la hinchada colombiana previo al debut de Colombia en el Mundial 2026?

James Rodríguez es hasta el momento el mejor jugador de Colombia en la historia de los mundiales de fútbol, esto por destacada y recordada participación en el Mundial de 2014 cuando fue el goleador y máxima figura del torneo.

Por eso, el cucuteño logró colocar su nombre en la historia del fútbol y ahora es el capitán y líder del equipo que sueña con levantar el trofeo dorado del Mundial 2026.

Ante la gran expectativa que tienen los colombianos, James decidió enviarles un mensaje de tranquilidad y motivación a todos, asegurándoles que, están preparados para este torneo y que están todos unidos por Colombia.

Aquí vamos, TODOS UNIDOS por nuestra selección.



Como era de esperarse, estas imágenes y mensaje de James Rodríguez ha llenado de ilusión y motivación a los hinchas colombianos que, han aprovechado la caja de comentarios para enviarle mensajes de ánimo y apoyo a James y a todo el combinado nacional.

Asimismo, muchos han tomado las palabras de James Rodríguez como un claro mensaje de unión dejando al lado cualquier diferencia política o ideológica para disfrutar de un deporte que nos une a todos.

Recuerda que, si quieres ver todos los partidos de Colombia en el Mundial 2026 lo puedes hacer por la pantalla y app del Canal RCN.