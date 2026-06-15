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Luisito Comunica reveló el último audio que recibió de Gaspi antes de su muerte

Luisito Comunica causó conmoción en redes sociales al mostrar las sentidas palabras que recibió de Gaspi, el creador de contenido que falleció.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Hombre con un celular en la mano - Cinta de luto.
Luisito Comunica reveló el último audio que le envió Gaspi. Foto | Freepik.

La trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, uno de los ocupantes de los helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, sigue conmocionando al mundo, pues además del reconocido youtuber argentino, el siniestro cobró la vida de cinco personas.

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¿Cuál fue el último mensaje que Gaspin le envió a Luisito Comunica?

La noticia de la muerte del joven creador de contenido, ha despertado gran consternación no solo entre los familiares y amigos, sino también en la enrome comunidad de seguidores que Gaspin logró consolidar con tan solo 23 años de edad.

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Incluso, reconocidas figuras del streaming y la creación de contenido se han mostrado afectados por su fallecimiento y se han pronunciado en plataformas para expresar su profundo dolor.

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Uno de ellos fue Luisito Comunica, quien tras enterarse del trágico hecho también se unió a los miles de internautas para lamentar lo ocurrido, además de exponer por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram cuál fue el último audio que su colega le envió días atrás.

"Pero bueno, si no es esta será la próxima, la verdad me caés increíble, me encanta lo que hacés y bueno, ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos, en algún lado, en algún evento y bueno un gustazo", fueron las palabras que Gaspin le expresó a Luisito en su momento.

¿Cuál fue la reacción de Lusito Comunica tras la muerte de Gaspin, el influencer argentino?

En el conmovedor mensaje, el influencer argentino le hizo saber al mexicano que, cuando volviera a su país le enviara un mensaje, haciendo énfasis en que no olvidara de él.

Además de exponer el que se convirtió en el último contacto que tuvo con su colega, Luisito dejó unas sentidas palabras en las mostró lo mucho que le afectó la noticia.

"El último mensaje que tengo de gaspi, "ya nos cruzaremos", descansa en paz leyenda", escribió el creador de contenido.

El trágico deceso del famoso creador digital, llevó a que otras importantes figuras como Ibai Llano, El Rubius, Jordi Wild y Auronplay también se unieran para expresar sus condolencias y lamentar que un grande como lo fue Gaspi, haya partido.

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