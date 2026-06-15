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El impactante video de Gaspi en el que su abuela predijo su fallecimiento: “Te vas a morir antes que yo”

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era uno de los ocupantes de los helicópteros que chocaron el pasado domingo 14 de junio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ataúd blanca - Cinta de luto.
El impactante video en el que la abuela de Gaspi predijo su muerte. Foto | Canal RCN.

E

l trágico fallecimiento del YouTuber argentino, quien era conocido mundialmente como Gaspi, continúa causando conmoción, pues a sus 23 años, perdió la vida en el accidente aéreo del pasado domingo 14 de junio en territorio brasileño.

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¿Cuál fue el video en el que una abuela le dice a Gaspi que él fallecerá primero?

A raíz de su muerte, miles de usuarios en las redes sociales han expresado su profunda tristeza y también ha compartido varios videos del creador de contenido, los cuales, hoy permiten recordarlo con mucho dolor por la manera que partió de este plano.

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Uno de los fragmentos que más se viralizó desde que se confirmó su deceso, es un video que muestra a Gaspi junto a su abuela en lo que fue una de sus grabaciones habituales para sus canales.

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En el audiovisual, el influencer aparece tomándole medidas a la mujer de avanzada edad para un supuesto ataúd, en medio de una conversación en donde ambos lanzaron comentarios jocosos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la respuesta de la mujer cuando él le pregunta sobre la muerte.

¿La abuela de Gaspi predijo que él moriría primero que ella?

Y es que, según se aprecia en el video, la abuela le responde que él se moriría antes que ella, una frase que, en ese entonces fue tomada con humor por los dos protagonistas del video. "Como me voy a c4gar de risa cuando vos de mueras primero".

Y aunque para muchos, sus palabras no tomaron importancia en ese momento, tras conocerse la noticia que confirmó su muerte, el clip volvió a circular en plataformas y ha generado gran impacto por la coincidencia de lo que dijo su abuela meses atrás.

Gaspi falleció el 14 de junio de 2026 cuando viajaba en uno de los dos helicópteros que chocaron en Río de Janeiro. El accidente dejó varias víctimas fatales y por ahora la autoridades de ese país avanzan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

¿Quién era Gaspi, uno de los influencers que falleció en el choque de helicópteros en Brasil?

Por supuesto, la noticia de su triste fallecimiento generó una ola de mensajes por parte de sus seguidores quienes lamentaron profundamente este doloroso hecho y se mostraron en completo shock.

Así mismo, otros streamers y creadores de contenido de otros países enviaron sus condolencias y compartieron sentidos mensajes con los que recordaron a Gaspi con mucho amor y dedicaron palabras para destacar su sentido del humor y su capacidad para conectar con millones de personas.

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