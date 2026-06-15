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Alejandra Salguero destapó verdad sobre la relación de Tebi y su hijo: ¿ya no lo quiere?

Alejandra Salguero, habló sin filtros sobre cómo es actualmente la relación de su hijo Julián con Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alejandra Salguero se sinceró sobre Tebi Bernal, esto dijo. Foto | Canal RCN.

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, una vez más acaparó la atención en redes sociales tras lanzar sorpresivo comentario en el que se sinceró sobre la relación que tiene su hijo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre la relación de Tebi Bernal y su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la modelo fitness ha construido una comunidad de miles de seguidores, nuevamente dio de qué hablar luego de que diera su opinión respecto a Tebi Bernal y el vínculo que ha logrado consolidar con su hijo, esto luego de que un seguidor mencionara que el menor se siente feliz de poder tenerlo cerca de nuevo.

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"Y yo me siento feliz al verlos la verdad, mire uno en medio de la ira y de muchas cosas que uno tiene como ser humano uno a veces tiene que tragarse las palabras y de pronto hay momentos en los cuales uno dice esto y lo otro..." señaló.

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Sin embargo, fue honesta al mencionar que, desde su punto de vista, en situaciones de conflicto o en matrimonios disfuncionales, lo que debe primar es el bienestar de aquellos que están a su cargo, que en este caso, serían los hijos que son los que quedan siempre de por medio.

¿Alejandra Salguero confirmó su reconciliación con Tebi Bernal? Esto dijo la mujer en redes sociales

De acuerdo con Salguero, en su caso particular, ella no puede desconocer el rol que ha ocupado Tebi como padre de Julián, una figura que su hijo nunca tuvo y que el antioqueño ha sido para él a lo largo de los años, "Yo amo la relación de ellos dos, la respeto, admiro demasiado a Esteban", agregó la mujer.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Incluso, en medio de la respuesta que le dio al internautas, Alejandra quien en los últimos meses ha estado en medio de la controversia por su ruptura con Bernal, aprovechó este espacio para enviarle un mensaje al paisa a propósito de la celebración del Día del Padre que se llevó a cabo el pasado 14 de junio.

"Aprovecho por acá para decirle feliz día del padre, porque es un amor real un amor genuino, un amor demasiado grande el que estos dos seres sienten", comentó Alejandra en sus historias.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Expareja de Tebi Bernal habló de la relación entre su hijo y el exparticipante de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.
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