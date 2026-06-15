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Juanda Caribe sorprendió a Mariana Zapata con serenata, ¿se confirma su relación?

"Aunque se me caiga el mundo": Juanda Caribe sorprendió a Mariana Zapata con romántico gesto: así reaccionó ella.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juanda Caribe causa conmoción al referirse a una nueva oportunidad en el amor
Juanda Caribe hizo inesperada revelación sobre el amor. (Foto/ Canal RCN)

Los nombres de Mariana Zapata y Juanda Caribe no han dejado de ser tema de conversación desde el final de La casa de los famosos Colombia 3, esto por su cercanía desde la competencia.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe confirmaron su relación amorosa?

Mariana Zapata y Juanda Caribe lograron forjar una gran amistad dentro de La casa de los famosos Colombia, una cercanía que empezó a generar una especie de 'shippeo' entre ellos por parte de sus fans.

Los dos influenciadores no ocultaron su química y hasta atracción dentro del reality del Canal RCN, sin embargo, la polémica surgió por la relación sentimental que Juanda tenía afuera con Sheila Gandara, mamá de su hija.

Sin embargo, aunque nunca pasó nada comprometedor entre ellos dos en la casa estudio, tras el final del reality, ambos se han mostrado juntos y hasta ya despiertan dudas de si decidieron darse una oportunidad en el amor.

Una teoría que ha tomado fuerza en las últimas horas tras ser captados juntos en una discoteca en Medellín.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Así fueron captados Mariana y Juanda en exclusivo lugar. Foto | Canal RCN.

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¿Cuál fue la serenata de Juanda Caribe a Mariana Zapata en discoteca?

Mariana Zapata y Juanda Caribe se mostraron juntos de fiesta en la ciudad de Mariana Zapata en donde no se escondieron ante las cámaras y miradas de la gente.

Precisamente, el influenciador decidió subirse a la tarima del lugar en medio de la fiesta para cantarle y darle una serenata a Mariana con la canción "La dueña de mi suerte".

Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo. Que sepan ya que yo doy la vida por quererla.


En el video quedó la reacción de Mariana Zapata quien se mostró sonrojada ante la dedicatoria y muestra de cariño de Juanda Caribe.

Como era de esperarse este video ha generado opiniones divididas en redes sociales en donde muchos han tomado esto como una clara muestra que entre ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia empieza a consolidarse algo más que una amistad.

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