Beba de la Cruz quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿cuál fue su porcentaje de votación?

Al terminar la novena semana en La casa de los famosos Colombia, el público eligió y se conoció a la nueva eliminada del reality de Canal RCN. De manera sorpresiva, la casa le dijo adiós a Beba de la Cruz.

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¿Cuál fue el porcentaje con el que salió Beba de la Cruz de La casa de los famosos Colombia?

Aunque el Jefe ya no les mostrará los porcentajes a los famosos, el público sí conoció los resultados finales. De esta manera, se confirmó que la habitante del cuarto Calma tuvo la votación más baja y salió con el 9.50%. A continuación, los resultados completos:

Alexa Torrex – 25.33%

Manuela Gómez – 21.27%

Juanda Caribe – 17.46%

Tebi Bernal – 13.59%

Campanita – 12.85%

Beba de la Cruz – 9.50%

La eliminación de Beba dejó a más de un famoso sorprendido, pues en la casa creían que otro habitante sería el eliminado.

La eliminación de Beba de la Cruz sorprendió a los participantes del reality. (Foto del Canal RCN)

¿A quién dejó Beba en riesgo de eliminación?

En el set, en diálogo con Carla Giraldo y Alejandro Estrada, Beba se mostró sosprendida al conocer los porcentajes de votación y decidió dejar en la placa de nominación a Tebi Bernal.

Aunque no dio sus razones, para los seguidores del programa del Canal RCN es claro que su relación no era la mejor. De esta manera, Tebi vuelve a estar en riesgo de eliminación.

Luego de conocer el resultado de la votación del público, Mariana rompió en llanto por la salida de su amiga.

Minutos antes, Mariana había expresado que en caso de irse Beba, se quedaría sin su confidente y su compañera de contenido.

"Se fue lo más real que yo tenía aquí. Beba te amo, te amo mucho. No sé cómo voy a haer sin ti en esta casa, de verdad", le dijo a las cámaras la habitante de Calma.

Se conoció la nueva eliminada del reality y su salida sorprendió a muchos dentro de la casa. (Foto del Canal RCN)

Mariana aclaró que su amistad con Beba no era parte de una estrategia. Expresó que, con seguridad, su amiga tendrá muchas puertas abiertas ahora que salió del reality del Canal RCN, reconociendo todas las cualidades artistas de la eliminada.

"Me vas a hacer mucha falta", agregó.