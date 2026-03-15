Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje a Karola y Mariana en La casa de los famosos: “no mendigues amor”

A La casa de los famosos Colombia llegó el congelado más esperado de la temporada. La hermana y sobrinita de Eidevin estuvieron de visita con un mensaje claro para el creador de contenido. Además, le dejaron un regalo a Karola.

Artículos relacionados Greeicy Greeicy se mostró llorando en redes y explicó lo que pasó con su hijo Kai

¿Qué dijo la hermana de Eidevin sobre su shippeo con Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Jahennys dejó que su bebé, Luciana, abrazara a Eidevin y caminara por la sala. Además, de expresar el orgullo y admiración que siente por su hermano, la mujer le pidió a Eidevin que se activara más con su contenido y con su personaje, Cocinarda.

Hermana de Eidevin habló del shippeo con Mariana y sorprendió a Karola. (Foto del Canal RCN)

“Viniste por tus sueños. Ninguno va a dejar sus sueños por los tuyos. Haz más contenido con Campanita, con la señorita Karola. Los tres hacen un trí0 espectacular”, dijo.

A sus palabras se sumó una indirecta para Mariana y un mensaje claro para Karola.

Artículos relacionados Influencers Falleció reconocido influenciador colombiano famoso por su baja estatura: esto se sabe

“No viniste a mendigar a amor. No eres plato de tercera mesa… Karola gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada”, agregó.

¿Qué le dijo la hermana de Eidevin a Beba y Alexa?

El congelado se dio en plena gala de eliminación, por lo que quizá ningún famoso se esperaba esta visita. Jahennys le entregó a Karola un par de manillas con las iniciales de los nombres de cada uno, la E y la K.

El congelado de Eidevin que dejó indirectas para Mariana en La casa de los famosos. (Foto del Canal RCN)

“Detalle de mi familia, para ti. La K es de mi hermano, y la E es la tuya. A ti sí te queremos por allá, ok”, expresó la mujer.

Luego le dijo a Beba que dejara de estar fomentando relaciones donde no las hay, haciendo alusión al apoyo que ella le dio al romance entre Mariana y Eidevin. “Aprende a valorar una amistad sincera”, añadió.

Artículos relacionados Greeicy Greeicy se mostró llorando en redes y explicó lo que pasó con su hijo Kai

A Alexa le dijo que Eidevin “no necesita manipular a nadie”. Mientras que a Tebi, Karola, Juanda Caribe, Campanita y Juan Palau les agradeció por los consejos que le han dado a su hermano a lo largo del reality del Canal RCN.