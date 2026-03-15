Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje a Karola y Mariana en La casa de los famosos: “no mendigues amor”
La hermana de Eidevin ingresó al congelado en La casa de los famosos Colombia y dejó mensajes sobre Karola y Mariana.
A La casa de los famosos Colombia llegó el congelado más esperado de la temporada. La hermana y sobrinita de Eidevin estuvieron de visita con un mensaje claro para el creador de contenido. Además, le dejaron un regalo a Karola.
¿Qué dijo la hermana de Eidevin sobre su shippeo con Mariana en La casa de los famosos Colombia?
Jahennys dejó que su bebé, Luciana, abrazara a Eidevin y caminara por la sala. Además, de expresar el orgullo y admiración que siente por su hermano, la mujer le pidió a Eidevin que se activara más con su contenido y con su personaje, Cocinarda.
“Viniste por tus sueños. Ninguno va a dejar sus sueños por los tuyos. Haz más contenido con Campanita, con la señorita Karola. Los tres hacen un trí0 espectacular”, dijo.
A sus palabras se sumó una indirecta para Mariana y un mensaje claro para Karola.
“No viniste a mendigar a amor. No eres plato de tercera mesa… Karola gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada”, agregó.
¿Qué le dijo la hermana de Eidevin a Beba y Alexa?
El congelado se dio en plena gala de eliminación, por lo que quizá ningún famoso se esperaba esta visita. Jahennys le entregó a Karola un par de manillas con las iniciales de los nombres de cada uno, la E y la K.
“Detalle de mi familia, para ti. La K es de mi hermano, y la E es la tuya. A ti sí te queremos por allá, ok”, expresó la mujer.
Luego le dijo a Beba que dejara de estar fomentando relaciones donde no las hay, haciendo alusión al apoyo que ella le dio al romance entre Mariana y Eidevin. “Aprende a valorar una amistad sincera”, añadió.
A Alexa le dijo que Eidevin “no necesita manipular a nadie”. Mientras que a Tebi, Karola, Juanda Caribe, Campanita y Juan Palau les agradeció por los consejos que le han dado a su hermano a lo largo del reality del Canal RCN.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike