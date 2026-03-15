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Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje a Karola y Mariana en La casa de los famosos: “no mendigues amor”

La hermana de Eidevin ingresó al congelado en La casa de los famosos Colombia y dejó mensajes sobre Karola y Mariana.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
El congelado de Eidevin que terminó con regalo para Karola
Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje sobre su relación con Karola. (Fotos del Canal RCN)

A La casa de los famosos Colombia llegó el congelado más esperado de la temporada. La hermana y sobrinita de Eidevin estuvieron de visita con un mensaje claro para el creador de contenido. Además, le dejaron un regalo a Karola.

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¿Qué dijo la hermana de Eidevin sobre su shippeo con Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Jahennys dejó que su bebé, Luciana, abrazara a Eidevin y caminara por la sala. Además, de expresar el orgullo y admiración que siente por su hermano, la mujer le pidió a Eidevin que se activara más con su contenido y con su personaje, Cocinarda.

Hermana de Eidevin entró al congelado y lanzó mensaje sobre Karola y Mariana
Hermana de Eidevin habló del shippeo con Mariana y sorprendió a Karola. (Foto del Canal RCN)

“Viniste por tus sueños. Ninguno va a dejar sus sueños por los tuyos. Haz más contenido con Campanita, con la señorita Karola. Los tres hacen un trí0 espectacular”, dijo.

A sus palabras se sumó una indirecta para Mariana y un mensaje claro para Karola.

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“No viniste a mendigar a amor. No eres plato de tercera mesa… Karola gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada”, agregó.

¿Qué le dijo la hermana de Eidevin a Beba y Alexa?

El congelado se dio en plena gala de eliminación, por lo que quizá ningún famoso se esperaba esta visita. Jahennys le entregó a Karola un par de manillas con las iniciales de los nombres de cada uno, la E y la K.

Hermana de Eidevin entró al congelado y lanzó mensaje sobre Karola y Mariana
El congelado de Eidevin que dejó indirectas para Mariana en La casa de los famosos. (Foto del Canal RCN)

“Detalle de mi familia, para ti. La K es de mi hermano, y la E es la tuya. A ti sí te queremos por allá, ok”, expresó la mujer.

Luego le dijo a Beba que dejara de estar fomentando relaciones donde no las hay, haciendo alusión al apoyo que ella le dio al romance entre Mariana y Eidevin. “Aprende a valorar una amistad sincera”, añadió.

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A Alexa le dijo que Eidevin “no necesita manipular a nadie”. Mientras que a Tebi, Karola, Juanda Caribe, Campanita y Juan Palau les agradeció por los consejos que le han dado a su hermano a lo largo del reality del Canal RCN.

Hermana de Eidevin entró al congelado y lanzó mensaje sobre Karola y Mariana
El congelado de Eidevin que terminó con regalo para Karola. (Foto del Canal RCN)
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