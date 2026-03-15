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Greeicy se mostró llorando en redes y explicó lo que pasó con su hijo Kai

Greeicy Rendón conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un momento muy personal con su hijo, Kai.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Greeicy Rendón apareció llorando en redes
Greeicy compartió un momento emotivo con su hijo Kai y terminó llorando. (Foto de AFP)

La cantante Greeicy Rendón, con 33 años, es una de las artistas colombianas con mayor impacto en las redes sociales. Con más de 23 millones de seguidores en su cuenta en Instagram y muchos más en las demás plataformas, la caleña ha consolidado una comunidad digital que ama su faceta como pareja, mamá, hija, cantante y mucho más.

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Por lo anterior, es fácil que cada una de sus publicaciones se haga viral, especialmente cuando se trata de instantes personales con su hijo, Kai. Como sucedió en esta ocasión, en la que se mostró llorando tras una actividad familiar.

Greeicy enternece las redes.
Greeicy enternece las redes al mostrar momentos junto a su familia. (Foto Canal RCN)

¿Qué sucedió con Greeicy? ¿Por qué apareció llorando en redes?

En una breve historia, la cantante caleña se mostró emocionada y llorando luego de ver una película infantil con su hijo.

“Llorando con las películas que ve Kai. Feliz domingo, compañeros”, escribió la artista sobre el clip.

Y es que quién no se ha emocionado hasta las lágrimas con esas historias animadas que reflejan, en muchos casos, situaciones cotidianas con las que millones se sienten identificados.

Recordemos que, aunque Greeicy atraviesa una buena etapa profesional, de su vida familiar no se puede decir lo mismo. La cantante enfrenta quizá una de las etapas más difíciles por las investigaciones que involucran a su papá, el señor Luis Alberto Rendón.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su papá?

Si bien la cantante suele compartir varios momentos personales de su vida en las redes, también se puede asegurar que es bastante reservada. Por lo anterior, se ha pronunciado públicamente en contadas ocasiones sobre los hechos.

Greeicy habla del difícil momento que vivió su familia y cómo una canción la ayudó a seguir adelante
Greeicy habla del difícil momento que vivió su familia y cómo una canción la ayudó a seguir adelante. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, hay palabras que los internautas relacionan con lo que está viviendo. Como lo es el próximo lanzamiento de Mantis, una colaboración con Cultura Profética.

La propia Greeicy contó la historia de cómo nació la letra de esa canción, que calificó como mágica y poderosa. En su relato, dijo que un día una Mantis religiosa se posó cerca a su oído y luego de leer un poco sobre este animal, se inspiró y comenzó a escribir.

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Unas semanas después, sucedió algo muy fuerte en su familia y su energía se vio afectada. Hasta que un día se levantó y manifestó que no podía continuar así, que debía confiar en que todo se resolvería como tenía que ser.

Volvió a escuchar esa canción y fue tal la emoción, que inmediatamente recordó cómo esa Mantis llegó a su vida con un mensaje poderoso, del que ahora todos sus fans podrán ser testigos gracias a esta colaboración con Cultura Profética.

Greeicy insistió en que Mantis llegó para llenarla de paz y con un llamado a confiar en la vida y sus planes.

Greeicy revela el difícil momento que atravesó su familia y el mensaje que encontró en una canción
Greeicy revela el difícil momento que atravesó su familia y el mensaje que encontró en una canción. (Foto Canal RCN)
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