El comentario de Yina Calderón sobre Ester Expósito y Mbappé que se volvió viral

Los rumores de una posible relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé cada vez toman más fuerza en el mundo del entretenimiento internacional. Las primeras imágenes de la pareja fueron divulgadas por la revista Hola y desde ese instante la prensa tiene su mirada puesta en ellos.

¿Es cierto que Ester Expósito y Mbappé tienen un romance?

De acuerdo con la misma revista, la pareja había coincidido en diferentes eventos, pero fue en París donde fueron captados muy cerquita en un exclusivo restaurante.

Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo en redes tras ser vistos juntos. (Foto Loic Venance / AFP) (Foto FRANCK FIFE / AFP)

El reconocido medio de publicación divulgó en exclusiva las imágenes de la pareja regresando a Madrid, España, mientras bajaban de un jet de privado.

Desde ese momento, el posible romance de la actriz española con el reconocido jugador del Real Madrid ha despertado todo tipo de reacciones y hasta de información falsa o no confirmada en las redes sociales.

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Se dijo que Expósito ya habría reaccionado a las noticias y dijo que se había enamorado de su sonrisa y que no conocía de su profesión como futbolista. Lo cierto es que ninguno se ha pronunciado oficialmente, pero esas palabras si se han usado para memes y ha generado reacciones por parte de creadores de contenido, como es el caso de Yina Calderón.

La influencer Yina Calderón opinó sobre el supuesto romance entre Ester Expósito y Mbappé. (Fotos ed AFP y del Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Ester Expósito y Kylian Mbappé?

En una historia de su cuenta en Instagram, Yina Calderón mostró una estatua de cera del jugador español y se enfocó en su rostro para mostrar su sonrisa. Luego, insinuó que, aunque no era fea, no era esa la única razón por la que Expósito se fijó en él.

“Mira a Expósito que le encantó la sonrisa de este hombre, que no sabía que era futbolista. No es fea, pero qué hermosa, no sé, qué será”, fueron las palabras de Calderón.

Sobre el video además escribió: “qué sonrisota la que tiene” junto a varios emoticones de dinero.



Aunque no es oficial y seguramente las celebridades tardarán en confirmar su estado amoroso, lo cierto es que ya es llamada la pareja del año y sus seguidores esperan con ansías cualquier imagen en sus cuentas oficiales que respalden lo que se lee en las plataformas digitales.