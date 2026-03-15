Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El comentario de Yina Calderón sobre Ester Expósito y Mbappé que se volvió viral

Yina Calderón reaccionó a los rumores sobre un supuesto romance entre Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Yina Calderón reaccionó al rumor entre Ester Expósito y Mbappé
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Yina Calderón mostró una estatua de cera de Mbappé y comentó sobre su sonrisa. (Fotos de AFP y del Canal RCN)

Los rumores de una posible relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé cada vez toman más fuerza en el mundo del entretenimiento internacional. Las primeras imágenes de la pareja fueron divulgadas por la revista Hola y desde ese instante la prensa tiene su mirada puesta en ellos.

Artículos relacionados

¿Es cierto que Ester Expósito y Mbappé tienen un romance?

De acuerdo con la misma revista, la pareja había coincidido en diferentes eventos, pero fue en París donde fueron captados muy cerquita en un exclusivo restaurante.

Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo en redes tras ser vistos juntos.
Ester Expósito y Kylian Mbappé causan revuelo en redes tras ser vistos juntos. (Foto Loic Venance / AFP) (Foto FRANCK FIFE / AFP)

El reconocido medio de publicación divulgó en exclusiva las imágenes de la pareja regresando a Madrid, España, mientras bajaban de un jet de privado.

Desde ese momento, el posible romance de la actriz española con el reconocido jugador del Real Madrid ha despertado todo tipo de reacciones y hasta de información falsa o no confirmada en las redes sociales.

Artículos relacionados

Se dijo que Expósito ya habría reaccionado a las noticias y dijo que se había enamorado de su sonrisa y que no conocía de su profesión como futbolista. Lo cierto es que ninguno se ha pronunciado oficialmente, pero esas palabras si se han usado para memes y ha generado reacciones por parte de creadores de contenido, como es el caso de Yina Calderón.

Yina Calderón reaccionó al rumor entre Ester Expósito y Mbappé
La influencer Yina Calderón opinó sobre el supuesto romance entre Ester Expósito y Mbappé. (Fotos ed AFP y del Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Ester Expósito y Kylian Mbappé?

En una historia de su cuenta en Instagram, Yina Calderón mostró una estatua de cera del jugador español y se enfocó en su rostro para mostrar su sonrisa. Luego, insinuó que, aunque no era fea, no era esa la única razón por la que Expósito se fijó en él.

Artículos relacionados

“Mira a Expósito que le encantó la sonrisa de este hombre, que no sabía que era futbolista. No es fea, pero qué hermosa, no sé, qué será”, fueron las palabras de Calderón.

Sobre el video además escribió: “qué sonrisota la que tiene” junto a varios emoticones de dinero.


Aunque no es oficial y seguramente las celebridades tardarán en confirmar su estado amoroso, lo cierto es que ya es llamada la pareja del año y sus seguidores esperan con ansías cualquier imagen en sus cuentas oficiales que respalden lo que se lee en las plataformas digitales.

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados juntos
Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París. (Foto izquierda: Alberto Pizzoli / AFP | Foto derecha: Franck Fife/ AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe, Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Alexa Torrez en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sara Uribe celebró la ruptura de 'Las Chicas Tormenta’ en La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Sara Uribe no se quedó con nada al referirse de la reciente división que sufrió el equipo del que hacía parte Manuela Gómez.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Yuli Ruiz habló de su ruptura con Alejandro Estrada y lanzó dura acusación en su contra: ¿qué dijo?

Yuli Ruiz no se quedó con nada y, sin filtros, reveló las razones que la llevaron a terminar su relación con Alejandro Estrada.

Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Sara Uribe

¿Sara Uribe le retiró su apoyo a Manuela Gómez? Esto dijo la exparticipante en redes sociales

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, respondió sin titubeos qué opina de la participación de Manuela Gómez.

Lo más superlike

Greeicy Rendón apareció llorando en redes Greeicy

Greeicy se mostró llorando en redes y explicó lo que pasó con su hijo Kai

Greeicy Rendón conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un momento muy personal con su hijo, Kai.

Alexa Torrex le aclaró a Manuela Gómez que no tiene nada en contra de ella. Manuela Gómez

Manuela Gómez le dijo “ingenua” a Alexa Torrex y se desató una nueva discusión entre ellas

¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida actriz quien dejó un importante legado: ¿quién? Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida actriz que dejó un importante legado: ¿quién?

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?