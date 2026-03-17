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Luis Alfonso y su esposa Luisa ampliaron su familia: noticia enterneció a fans

Luis Alfonso y su esposa Luisa anunciaron la llegada de nuevos miembros a su familia, emocionando a sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alfonso y Luisa suman nuevos miembros a su familia.
Luis Alfonso y Luisa suman nuevos miembros a su familia. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso y su esposa Luisa compartieron una feliz noticia que alegró a sus seguidores: su familia creció, y la pareja recibió con entusiasmo a nuevos miembros, enterneciendo a fans con la emotiva revelación.

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¿Quiénes son los nuevos miembros que se unieron a la familia de Luis Alfonso y Luisa?

Durante la mañana de este martes 17 de marzo Luis Alfonso sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con un emotivo anuncio que conmovió a todos. El reconocido cantante de música popular se mostró acompañado de su esposa Luisa desde una clínica veterinaria para acompañar a una de sus mascotas a dar a luz.

Luis Alfonso y Luisa derriten corazones con su más reciente noticia familiar
Luis Alfonso y Luisa derriten corazones con su más reciente noticia familiar. (Foto Canal RCN).

Según explicó el artista en diversos videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagra, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, su perrita habría iniciado con dolores de parto en plena madrugada por lo que de manera inmediata tomaron sus cosas y se dirigieron a la veterinaria para que le practicaran una cesárea, pues al parecer el nacimiento de sus cachorros se habría complicado.

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"Acá la tenemos ya en el médico, pareciera que se quiere parir la vieja. Como está toda angustiada, qué pecao. En este momento vamos a entrar a la niña a la cesárea, Dios la bendiga pues", cometó el cantante mientras grababa a la perrita que estaba acostada en una mantita caliente.

Horas más tarde, volvió a reaparecer por este mismo medio Luis Alfonso compartió un nuevo audiovisual, pero esta vez de los perritos que habían acabado de nacer: “les presento a mis bisnietos”,mencionó.

Con la llegada de los pequeños, Luis Alfonso y Luisa compartieron su felicidad con todos sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Luis Alfonso y Luisa a la llegada de los cachorros a su familia?

Como era de esperarse, los seguidores de Luis Alfonso y Luisa no tardaron en reaccionar al emotivo anuncio de la llegada de los nuevos miembros de su familia, quienes se unen a la infinidad de animalitos que la pareja tiene en su casa campestre.

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Desde mensajes llenos de cariño hasta emojis de ternura, los fans se mostraron encantados junto a la pareja por el nacimiento de los cachorros.

Luis Alfonso y Luisa revelan la nueva alegría en su hogar
Luis Alfonso y Luisa revelan la nueva alegría en su hogar. (Foto Canal RCN).
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