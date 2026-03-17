Luder Quiñones, músico de Willy García, falleció tras un hecho lamentable en Cali: esto se sabe

¡La salsa está de luto! El músico Luder Quiñones Echeverri, integrante de la orquesta del cantante Willy García, falleció en la ciudad de Cali tras un hecho registrado en vía pública.

¿Qué se sabe del caso de Luder Quiñones, músico de Willy García, en Cali?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por varios hombres.

En ese momento se presentó un intercambio de disparos que le causó heridas. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul dejó curioso mensaje tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál?

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en plena vía de la ciudad de Cali por lo que el caso es materia de investigación y que se están adelantando labores para esclarecer lo sucedido.

Luder Quiñones, percusionista de Willy García, falleció tras un hecho registrado en Cali. (Foto: Freepik)

De acuerdo con información de las autoridades, las unidades trabajan en la recolección de material que permita identificar a los responsables de hecho.

Además, se confirmó que en el mismo hecho otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias exactas que originaron el fallecimiento del músico de Willy García. Sin embargo, indicaron que continúan analizando todos los elementos recopilados en el lugar para determinar lo ocurrido.

¿Quién era Luder Quiñones, el músico que falleció en lamentable hecho en Cali?

Por medio de un comunicado oficial, L&L Producciones hizo un llamado para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos en los que se vio involucrado el músico.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba recreó la pose viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos: “No es la cámara…”

El caso ha generado reacciones en el entorno musical, donde Luder Quiñones era reconocido por su trabajo como percusionista dentro de la agrupación de Willy García.

Luder Quiñones, percusionista de Willy García, falleció tras un hecho registrado en Cali. (Foto: Freepik)

Como bien se conoce, Willy García es un reconocido cantante, compositor y productor colombiano, cuya carrera musical ha estado ligada a diferentes agrupaciones de salsa como La Suprema Corte, Grupo Niche y Son de Cali, entre otras.

Por su parte, Son de Cali a través de sus redes sociales expresaron un mensaje lleno de dolor tras el fallecimiento del músico Luder Quiñones.