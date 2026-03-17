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¡Dolor en el fútbol! Falleció joven promesa del deporte tras luchar contra devastadora enfermedad

El fútbol turco está de luto tras la muerte de un joven jugador del İstanbulspor, quien falleció a los 20 años luego de enfrentar una grave enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fallece joven futbolista del İstanbulspor tras luchar contra una grave enfermedad
Fallece joven futbolista del İstanbulspor tras luchar contra una grave enfermedad. (Foto FreePik)

El fútbol internacional está de luto tras confirmarse la muerte de una joven promesa que comenzaba a abrirse camino en el deporte profesional.

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La noticia ha generado conmoción entre aficionados, compañeros y clubes, que han lamentado la partida de un jugador que tenía toda una carrera por delante.

¿Quién era el futbolista que falleció?

Se trata de Baran Alp Vardar, defensor del İstanbulspor, quien murió a los 20 años.

Nacido en Estambul, el joven inició su camino en el fútbol desde muy temprana edad y, con el paso de los años, logró consolidarse en divisiones formativas hasta llegar al equipo profesional.

Vardar era visto como una promesa dentro del club turco, no solo por su desempeño en el campo, sino también por su disciplina, compromiso y actitud positiva.

Durante su carrera alcanzó a tener participación con el primer equipo, incluyendo apariciones en la máxima categoría del fútbol turco durante la temporada 2023/24, lo que marcaba un importante avance en su proyección deportiva.

Muere Baran Alp Vardar, joven promesa del İstanbulspor, a los 20 años
Muere Baran Alp Vardar, joven promesa del İstanbulspor, a los 20 años (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte?

El İstanbulspor confirmó que el jugador venía enfrentando un cáncer desde hacía algún tiempo.

Aunque recibió tratamiento y luchó contra la enfermedad, su estado de salud se complicó en las últimas semanas, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

La noticia fue dada a conocer por el propio club a través de sus canales oficiales, donde expresaron el profundo dolor que atraviesa toda la institución.

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¿Qué mensaje envió el club tras su fallecimiento?

A través de redes sociales, el İstanbulspor dedicó un emotivo mensaje en el que resaltó las cualidades humanas y deportivas del jugador.

En el comunicado, el equipo aseguró que siempre será recordado por su carácter, su entrega dentro del terreno de juego y la cercanía que tenía con sus compañeros.

Además, destacaron que su partida deja un vacío no solo en el club, sino también en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, subrayando que su memoria permanecerá viva en la historia de la institución.

¿Cómo fue la despedida de Baran Alp Vardar?

El funeral de Baran Alp Vardar se llevó a cabo en Estambul. Familiares, amigos, compañeros de equipo y aficionados asistieron a la ceremonia para darle el último adiós.

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El club compartió imágenes del homenaje, donde se evidenció la tristeza y el respeto con el que fue despedido el joven futbolista.

Su muerte deja un profundo impacto en el fútbol turco y en quienes seguían de cerca su carrera, recordando lo frágil que puede ser la vida incluso en medio de una prometedora trayectoria profesional.

Muere Baran Alp Vardar, futbolista del İstanbulspor, tras luchar contra el cáncer
Muere Baran Alp Vardar, futbolista del İstanbulspor, tras luchar contra el cáncer. (Foto FreePik)
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