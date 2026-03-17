Premios Nuestra Tierra 2026: categorías, artistas nominados y más
Los premios Nuestra Tierra 2026 reúnen a destacados artistas colombianos en diferentes categorías que celebran lo mejor de la música nacional.
Los premios Nuestra Tierra regresan en 2026 reconociendo lo mejor del talento nacional.
Este galardón, que celebra a los artistas colombianos y a las colaboraciones con figuras internacionales, reúne este año a grandes nombres de la industria musical en distintas categorías, reflejando la diversidad y el impacto de la música hecha en Colombia.
¿Cuáles son las categorías de los premio Nuestra Tierra?
Estos premios están organizados en diversas categorías que reconocen lo mejor de la música colombiana, tanto por géneros musicales como por su impacto a nivel general, nacional y digital.
Los premios Nuestra Tierra abarcan una amplia variedad de estilos, destacando categorías como:
Categoría global
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Global?
La categoría a Mejor Artista Global reconoce a los talentos colombianos que han logrado llevar su música más allá de las fronteras, posicionándose en la escena internacional y consolidando su impacto en la industria.
- Ryan Castro
- Karol G
- Shakira
- Maluma
- J Balvin
- Kapo
- Beele
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Global?
La categoría a Mejor Canción Global destaca los temas que han alcanzado gran reconocimiento fuera del país, convirtiéndose en éxitos internacionales.
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- “Ba Ba Bad remix” – Ryan Castro, Sean Paul Busy Signal
- “Papasito” – Karol G
- “La plena” – W Sound, Beele, Ovy on the Drums
- “No tiene sentido” – Beele
Categoría General
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Nuestra Tierra del Año?
Esta categoría reúne a los artistas que han tenido mayor protagonismo en la música colombiana.
- Blessd
- Andrés Cepeda
- Juliana
- Yeison Jiménez
- Bomba Estéreo
- Ela Taubert
- Carlos Vives
- Kapo
- Silvestre Dangond
- Manuel Turizo
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción/Composición del Año?
En esta categoría se destacan las composiciones que han marcado el último año en la música colombiana, tanto por su impacto como por su propuesta artística.
- “Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Dulce y amarga” – Duplat y Andrés Cepeda
- “Aprendí” – Nanpa Básico
- “Me toca a mí” – Morat y Camilo
- “Si te pillara” – Beele
- “Volver” – Piso 21, Marc Anthony, Beele
- “Rio” – J Balvin
- “Enamorarte mil veces” – Fonseca, Manuel Medrano
- “Bronceador” – Maluma
- “500” – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Revelación?
Esta categoría destaca a las nuevas promesas de la música colombiana que comienzan a posicionarse en la industria.
- Sebasxxss
- Brokix
- Jhay P
- Manuel Lizarazo
- Kris R
- Aria Vega
- Maria Fuell
- Martin Elías Jr
- Emilio Cabra
- Hamilton
¿Quiénes están nominados a Mejor Productor del Año?
Esta categoría reconoce el trabajo detrás de los grandes éxitos, destacando a los productores que han marcado el sonido de la música colombiana en el último año.
- Gangsta
- Sog
- Prodmonja
- Los Money Makers
- Georgy Parra Salvaje
- Ovy on the Drums
- Duplat
- Juan Pablo Vega
- The Prodigiez
- Juan “El Profe” Fonseca
- Keityn
- Sebastián Áviles
¿Cuáles son los álbumes nominados a Mejor Álbum del Año?
En esta categoría se destacan las producciones discográficas más relevantes del año por su propuesta musical.
- “Sendé” – Ryan Castro
- “Respuestas a las 11:11” – Ela Taubert
- “Ya es mañana” – Morat
- “Milagro” – Sebastián Yatra
- “Bogotá” – Andrés Cepeda
- “Dulce y amarga” – Duplat
- “La Pista” – Juliana
- “Borondo” – Beele
- “El último baile” – Silvestre Dangond
- “Un verano en Caliyork” – Junior Zamora
- “30 años ‘La tierra del olvido’” – Carlos Vives
- “Uno más uno” – Maca y Gero
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Urbano?
La categoría urbana reúne a los artistas más influyentes del género en Colombia y su impacto en la escena actual.
- Ryan Castro
- Beele
- Feid
- Kris R
- Blessd
- J Balvin
- Maluma
- Kapo
- Hamilton
- Nanpa Básico
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Urbana?
Estas son las canciones que han marcado tendencia dentro del género urbano:
- “Se lo juro mor” – Feid
- “Rio” – J Balvin
- “Quiero +” – Greeicy
- “Muévelo” – Kali Uchis
- “Muñeca de urba” – Kris R
- “Guaia” – Reykon
- “Guayabo” – Alkilados
- “Ghosteo” – Lalo Ebratt
- “Ojalá” – Ryan Castro
- “Solcito” – Miguel Bueno y Juan Duque
¿Cuáles son las nominaciones a Mejor Colaboración Urbana?
En esta categoría se premian las uniones musicales más destacadas del género urbano:
- “Verano rosa” – Karol G, Feid
- “La plena” – W Sound, Ovy on the Drums, Beele
- “Como oreo” – Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums
- “Yogurcito remix” – Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar La L, ROA, Yan Block
- “Costeñita” – Dekko, Aria Vega
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo
- “Parte y Choque” – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
- “Menos el cora” – Ryan Castro, Manuel Turizo
- “Yo y tú” – Ovy on the Drums, Beele, Quevedo
- “Amistad” – Blessd, Ovy on the Drums
- “Un polvito +” – Maluma, Maisak
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Afrobeat?
La categoría afrobeat destaca a los artistas que han impulsado este sonido dentro de la música colombiana.
- Beele
- Aria Vega
- Altafulla
- Hamilton
- Zaider
- Kapo
- Jossman
- Yera
- Juan Duque
- Junior Zamora
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Afrobeat?
En esta categoría compiten los temas que han llevado el afrobeat a nuevos públicos y han ganado popularidad en el país.
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo
- “Mi Refe” – Beele
- “Agua e Panela” – Aria Vega
- “Top Diesel” – Beele
- “Mi Reina” – Hamilton
- “No tiene sentido” – Beele
- “Un Afrito” – Juan Duque
- “Si te pillara” – Beele
- “Sagitario” – Junior Zamora
- “Korasong” – Kapo
- “Volver a verte” – Zaider
- “Flaka” – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
- “Solcito” – Miguel Bueno y Juan Duque
Categoría Pop
¿Quiénes están nominadas a Mejor Artista Pop Femenina?
Esta categoría reconoce a las voces femeninas que han destacado en el pop colombiano por su propuesta musical, crecimiento y conexión con el público.
- Ela Taubert
- Annasofia
- Sofia Castro
- Juliana
- Natalia Natalia
- Laura Maré
- Antonia Jones
- Susana Cala
- Laura Pérez
- Greeicy
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Pop Masculino?
En esta categoría compiten artistas que han marcado el pop colombiano con sus producciones y éxitos recientes.
- Sebastián Yatra
- Andrés Cepeda
- Manuel Medrano
- Manú
- Manuel Lizarazo
- Duplat
- Santiago Cruz
- Camilo
- Andrey Serrano
- Alejandro Santamaria
¿Quiénes están nominados a Mejor Dúo o Grupo Pop?
Esta categoría reúne a agrupaciones y colaboraciones que han destacado dentro del género pop en Colombia.
- Timo
- Cali y el Dandee
- Piso 21
- Maca y Gero
- Las Villa
- Morat
- Alkilados
- Opa!
- Monsieur Periné
- Oh’laville
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Pop?
En esta categoría se destacan los temas más representativos del pop colombiano en el último año.
- “Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “No supiste cuidarnos” – Ela Taubert
- “Humo” – Annasofia
- “Vino Rosé” – Timo
- “Dos veces” – Natalia Natalia
- “Aviones de papel” – Susana Cala
- “Ojalá” – Laura Maré
- “Bonita” – Manuel Lizarazo
- “Empezar de Cero” – Manú
- “Primera vez” – Opa!, Juliana
Categoría Popular
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Popular?
Esta categoría reúne a las figuras más destacadas de la música popular colombiana.
- Yeison Jiménez
- Nico Hernández
- Alzate
- Pipe Bueno
- Jessi Uribe
- Jhony Rivera
- Pasabordo
- Arelys Henao
- Luis Alfonso
- Paola Jara
- Francy
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Popular?
En esta categoría compiten los temas que se han convertido en himnos del despecho y el amor dentro del género popular.
- “Mi Fortuna” – Ryan Castro, Sog
- “Me enamoré” – Nico Hernández, Juan Duque
- “Guayabi” – Georgy Parra, Jhon Alex Castaño
- “Se acabó” – Yeison Jiménez
- “Destino Final” – Yeison Jiménez, Luis Alfonso
- “Entre tres” – Arelys Henao, Paola Jara, Francy
- “La Fórmula” – Luis Alfonso
- “El Agropecuario” – Joaquín Guiller
- “Mamá” – Posadas
- “Calmando penas” – Luis Alberto Posada
Categoría vallenato
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Vallenato?
El vallenato, uno de los géneros más representativos de Colombia, también tiene su espacio con artistas que han mantenido viva su esencia y evolución.
- Silvestre Dangond
- Jorge Celedón
- Karen Lizarazo
- Ana del Castillo
- Mono Zabaleta
- Rafa Pérez
- La Banda del 5
- Orlando Liñán
- Los Chiches Vallenatos
- Churo Díaz
- Elder Dayán Díaz
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Vallenata?
Aquí se destacan los éxitos más recientes del vallenato, con letras que narran historias de amor, desamor y tradición.
- “Cosas Sencillas” – Silvestre Dangond, Carín León
- “Me espera algo mejor” – Jorge Celedón, Víctor Naín Jr
- “El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta, Daniel Maestre
- “Dos monedas” – Los Chiches Vallenatos
- “El payaso fui yo” – Martin Elías Jr, Santiago Oñate
- “A tu ladito” – Rafa Pérez
- “El Cora me duele” – Karen Lizarazo, Luis Alfonso
- “El Heredero” – Samuel Morales
- “Modo traga” – La Banda del 5, Iván Villazón
- “Legado de ayer” – Fabián Ojeda
Categoría Tropical
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Tropical?
Esta categoría reconoce a los artistas que han puesto a bailar al país con sonidos caribeños, salsa y fusiones tropicales que mantienen viva la tradición musical colombiana.
- Willy García
- Mike Bahía
- Nacho Acero
- Grupo Galé
- Grupo Niche
- Anddy Caicedo
- La 33
- Fonseca
- Carlos Vives
- Elvis Magno
- Alquimia
- Mauro Castillo
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Tropical?
Aquí compiten los temas más destacados del año dentro de la música tropical.
- “Todo bien contigo” – Willy García
- “Cachondea” – Nacho Acero
- “Entrega” – Grupo Niche
- “Enamorarte mil veces” – Fonseca, Manuel Medrano
- “Ponte en ritmo” – Eduardo Luis
- “Amor real” – Anddy Caicedo
- “Mala costumbre” – Guayacán Orquesta
- “Incomprendido” – La 33
- “La tierra del olvido (versión salsa)” – Carlos Vives, Grupo Niche
- “Alegría y amor” – Los 50 de Joselito
Cateogría Folclor
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Folclor?
El folclor colombiano también tiene su espacio con artistas que preservan y reinventan los sonidos tradicionales del país.
- Las Añez
- Keke Minowa
- Verito Asprilla
- Nidia Góngora
- Heredero
- Herencia de Timbiquí
- Puerto Candelaria
- Cholo Valderrama
- Katie James
- Los Cumbia Stars
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Folclor?
Esta categoría destaca las composiciones que rescatan la esencia cultural y musical de las regiones de Colombia.
- “Cosita” – Heredero
- “Alma vieja” – Las Añez
- “Caferxxo” – Feid, Nidia Góngora
- “Baila Kolombia” – Los Cumbia Stars
- “Apostando por ti” – Herencia de Timbiquí
- “Nadie se muere” – Los Corraleros de Majagual
- “Me gusta la gente primo” – Cholo Valderrama
- “500” – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady
- “La Candela” – Adriana Lucía
- “Toda una vida” – Katie James, María Cristina Plata
- “Etérea y Terrenal” – María Mulata
Categoría Alternativa / Rock / Indie
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie?
Esta categoría reúne a los artistas que han apostado por sonidos distintos, propuestas innovadoras y una identidad musical fuera de lo convencional dentro de la escena colombiana.
- Esteman
- Duplat
- Nasa Histoires
- Juan Pablo Vega
- Ryan Cox
- The Mills
- Don Tetto
- Superlitio
- Antopiko3
- Elsa y Elmar
- Bomba Estéreo
- Aterciopelados
- Diamante Eléctrico
- Los Cocoa
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie?
Aquí compiten los temas que han destacado por su originalidad, sonido y propuesta artística dentro de la música alternativa.
- “El acuerdo” – Esteman
- “Chicas VIP” – Duplat
- “Sólo tú y yo” – Don Tetto
- “Loco de corazón” – Superlitio
- “El truco” – Diamante Eléctrico
- “Me pasa (Piscis)” – ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana)
- “Bby please” – Kei Linch
- “Bengala” – Alvarezmejia
- “Cardio” – Junior Zamora
- “Punto y aparte” – Farid Abauat
- “Lero lero” – Antopiko3
- “¿Qué sigue?” – More, Husa
Categoría Dance / Electrónica
¿Quiénes están nominados a Mejor Artista/DJ/Productor Dance Electrónico?
Esta categoría reconoce a los talentos que han llevado la música electrónica a otro nivel con presencia en la escena nacional e internacional.
- Sebaxxss
- Marco Acevedo
- Cero39
- Ela Minus
- Moska
- Husa
- Ácido Pantera
- Víctor Cárdenas
- Antonella Ravagli
- Melov
¿Cuáles son las canciones nominadas a Mejor Canción Dance/Electrónica
En esta categoría se destacan las canciones que han hecho vibrar al público.
- “Las pequeñas cosas” – Cero39
- “La Caderona” – Natalia París, Cábas
- “Pelinegra” – Ryan Castro, Major Lazer
- “Demo” – Manú
- “Kai” – Moska
- “Pájaro cator” – Ácido Pantera
- “Aguaráchate” – Monsieur Periné
- “Tambor” – Víctor Cárdenas
- “De frente” – Antonella Ravagli
Categoría video / concierto
¿Cuáles son los nominados a Mejor Video Nuestra Tierra?
Esta categoría premia las producciones audiovisuales más destacadas, donde la creatividad, la narrativa y la estética elevan cada canción a otro nivel.
- “Se lo juro mor” – Feid
- “Quiero +” – Greeicy
- “Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “No supiste cuidarnos” – Ela Taubert
- “Me pasa (Piscis)” – ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana)
- “Dando instrucciones” – Jessi Uribe
- “Cosita” – Heredero
- “De frente” – Antonella Ravagli
- “Flaka” – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo
¿Quiénes están nominados a Mejor Concierto Nuestra Tierra?
Aquí se reconocen los shows en vivo más impactantes del año, aquellos que lograron conectar con miles de fans y ofrecer experiencias memorables.
- J Balvin – Ciudad Primavera (Medellín)
- Beele – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)
- Ryan Castro – Medplus (Bogotá)
- Yeison Jiménez – “Mi Promesa” (Estadio El Campín)
- Juliana – Bienvenidos a la pista (Movistar Arena, Bogotá)
- Maluma – Medellín en el mapa
- Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – “El último baile” (Estadio El Campín)
- Fonseca – Tropicalia (3 Movistar Arena, Bogotá)
Categorías especiales - homenajes
¿Quiénes están nominadas a Mujer Raíz de Nuestra Tierra?
Esta categoría especial rinde homenaje a mujeres que han dejado huella en la música colombiana con su identidad, talento y aporte cultural.
- Martina la Peligrosa
- Juliana
- Li Saumet
- Arelys Henao
- Adriana Lucía
- Vale Garzón
- Fanny Lú
¿Cuáles son las nominadas a Mejor Canción Viral de Nuestra Tierra?
Aquí están las canciones que dominaron redes sociales, tendencias y plataformas digitales, convirtiéndose en fenómenos virales.
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- “Ba Ba Bad (Remix)” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal
- “La Plena” – W Sound, Ovy on the Drums, Beele
- “Agua e Panela” – Aria Vega
- “Dónde” – Kapo, Ryan Castro
- “Mi Refe” – Beele
- “Si te pillara” – Beele
¿Cuáles son los nominados a Mejor Fandom Nuestra Tierra?
Esta categoría celebra a las comunidades de fans más fieles y activas, que impulsan a sus artistas favoritos y mantienen viva la conversación en redes.
- Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez
- Morat Colombia FC
- Silvestristas de corazón
- Zaideristas
- CF Shakira Barranquilla
- Magcombo – Maca y Gero
- Duplátanos – Duplat
- Cepedistas – Andrés Cepeda
- Pipolcita – Juliana
- Las Kabras – Kris R
- La Ferxxo Crew