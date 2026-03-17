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Beba recreó la pose viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos: “No es la cámara…”

Beba se sumó al trend viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba recrea la pose viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Beba se suma al trend viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia

Recientemente Beba quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia en donde ha estado es diferentes medios dando entrevistas tras su experiencia en el reality de convivencia.

En medio de esta agenda de entrevistas, Beba ha reaccionado a varios momentos que ocurrieron mientras ella permanecía dentro del programa.

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¿Beba recreó la pose viral de Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Beba estuvo en ¿Qué hay pa’ dañar? Live, donde habló sobre su paso por la casa más famosa y algunos de los momentos que marcaron su participación.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue cuando decidió recrear la pose viral de Mariana Zapata.

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En un video compartido por Alejandra Villeta, una de las panelistas del programa de la app de Canal RCN, se puede ver a Beba sumándose al trend viral.

En el video, replican el audio que hizo popular a Mariana Zapata dentro de La casa más famosa, mientras imitan las poses que se volvieron tendencia en redes sociales.

Beba recrea la pose viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Beba se suma al trend viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia

Y es que no solo participó, Alejandra, sino que además se sumaron Diego Sáenz y Jessica Bohórquez, quienes acompañaron a Beba mientas ella hacía que imitaba la voz de Mariana.

“Ok, pero no saben lo que fue contarle a Beba que Mariana era viral por esto. Quedó tiesa”, fueron las palabras que usó Alejandra Villeta para compartir el video en sus redes sociales.

¿Cómo surgió el audio viral de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

El audio y la pose que se volvió tendencia surgió durante una dinámica dentro de la casa de los famosos Colombia, en la que los participantes debían hablar sobre sus talentos.

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En ese momento, Mariana Zapata decidió mostrar su habilidad para posar en fotografías, lo que dio origen a un momento que luego comenzó a circular en redes sociales tras el resultado: “No es la cámara, es la pose”.

Beba recrea la pose viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Beba se suma al trend viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Beba ha conocido diferentes situaciones que ocurrieron mientras estaba en competencia y ha reaccionado en vivo a varios de estos momentos. Entre ellos, la pose de su amiga de convivencia Mariana Zapata.

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