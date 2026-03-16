Beba aclaró el rumor sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos: ¿sí se baña o no?

Beba de la Cruz se convirtió recientemente en la eliminada de La casa de los famosos Colombia y, tras su salida del reality de convivencia, ha hablado sobre varios momentos que vivió durante su permanencia en el programa.

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¿Qué dijo Beba sobre si Mariana Zapata se baña en La casa de los famosos?

Luego de abandonar la casa, Beba quien estuvo en Buen día, Colombia respondió preguntas sobre situaciones que ocurrieron dentro de la casa y sobre algunos comentarios que han surgido entre los seguidores en redes sociales.

Uno de los temas estuvo relacionado con su compañera y una de las personas con las que más compartió dentro de la casa, Mariana Zapata.

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La conversación giró en torno a algunos comentarios que han circulado en redes sociales sobre los hábitos de la creadora de contenido dentro de la casa.

En medio de la conversación, los presentadores le preguntaron directamente a Beba sobre si Mariana Zapata se baña.

Beba habló en Buen Día, Colombia sobre los rumores de Mariana Zapata acerca de si se baña. (Foto: Canal RCN)

Según señalaron durante la entrevista, en redes sociales algunos usuarios han comentado que no han visto a Mariana bañarse durante el 24/7 y que incluso, algunos seguidores han afirmado que, a pesar de verla cambiarse de ropa varias veces al día, no han notado momentos en los que aparezca con el cabello mojado.

¿Qué respondió Beba al escuchar los comentarios sobre Mariana Zapata?

Al escuchar la pregunta, Beba reaccionó con sorpresa ante lo que decían los presentadores de Buen día, Colombia sobre lo que se comentaban en redes sociales.

Mientras escuchaba la explicación, Beba expresó gestos de incredulidad frente a la información que estaba recibiendo.

“¿Me estás hablando en serio?”, respondió Beba durante la entrevista, mientras reaccionaba con expresiones de sorpresa ante lo que se estaba mencionando sobre su compañera dentro de la casa.

Beba habló en Buen Día, Colombia sobre los rumores de Mariana Zapata acerca de si se baña. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, Beba reaccionó de forma sorpresiva a lo que están viendo los televidentes, pues aunque no nombró directamente si Mariana Zapata se bañaba o no, sus expresiones dejaron claro que el rumor era algo irreal.

Y, como era de esperarse, los clips de su reacción se tomaron las redes sociales y se han viralizado en plataformas como TikTok e Instagram.