Isabella, hija de Andrea Valdiri, sorprende al regalar los sobrantes de su fiesta de 15, ¿a quién?

La fiesta de 15 años de Andrea Valdiri para su hija Isabella ha estado en medio de la conversación en redes sociales durante los últimos días.

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¿Qué pasó con las tortas que sobraron en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri?

La celebración reunió a familiares, amigos y varios creadores de contenido, y con el paso de las horas comenzaron a conocerse distintos detalles del evento que rápidamente ha sido muy comentados en redes sociales.

Varios videos publicados por invitados y asistentes dejaron ver momentos de la fiesta, la decoración del lugar y algunos de los obsequios que recibió la quinceañera.

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Entre los temas que más comentarios estuvieron los regalos que Isabella recibió durante la celebración, pues en redes se mostraron viajes a Europa, celulares de última tecnología e incluso un carro que su madre le entregó como parte de los detalles del evento.

Isabella Valdiri sorprende a seguidores con el gesto que tuvo tras su comentada fiesta de 15. (Foto: Canal RCN)

Tras la celebración, Andrea Valdiri compartió con sus seguidores algunos momentos posteriores a la fiesta.

En uno de esos espacios comentó que había muchas tortas y, según contó la creadora de contenido, nadie le pidió durante el evento, por lo que varias de ellas quedaron sin repartir entre los asistentes.

¿Qué hizo Isabella, la hija de Andrea Valdiri, con las tortas que quedarón?

Esta situación llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron a la anécdota que contó la barranquillera, pues señalaron que los asistentes no debían pedirla, sino que era mejor repartirla para evitar el desperdicio del alimento.

Tras de lo ocurrido, Isabella decidió compartir con sus seguidores lo que haría con las tortas que habían quedado de la fiesta.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven mostró el gesto que tuvo con varias personas que estaban celebrando su cumpleaños.

Isabella Valdiri sorprende a seguidores con el gesto que tuvo tras su comentada fiesta de 15. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se puede ver a Isabella entregando algunas de estas tortas a personas que se encontraban cumpliendo años.

El video muestra distintos momentos en los que la quinceañera reparte estos elementos, mientras las personas que los reciben reaccionan al gesto.

El video como era de esperarse generó reacciones tras la iniciativa de Isabella después de la celebración de sus 15 años.