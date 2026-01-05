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Omar Murillo sacudió las redes tras publicar fotos con otro hombre: “hay química”

Omar Murillo generó reacciones al compartir una publicación con otro hombre, aumentando los rumores sobre su orientación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo causa polémica tras compartir fotos con otro hombre
Omar Murillo genera revuelo al publicar fotos con otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

El actor Omar Murillo ha dado mucho de qué hablar tras confirmarse s separación con Koral Costa, pues en enero de este año, la artista reveló que ambos tomaron caminos separados.

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Por un lado, el actor continuó con su vida en España en donde está estudiando y emprendiendo con sus restaurantes, los cuales son un negocio con su exesposa.

Mientras que, Costa tiene sus proyectos en Colombia y por eso, ella aclaró que le pusieron fin a su matrimonio no por falta de amor, sino porque cada uno quiere cumplir con sus sueños.

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Sin embargo, la polémica no surgió tras su separación, sino porque supuestamente a Omar le gustan los hombres y él mismo ha tocado ese tema.

¿Cuál es la publicación de Omar Murillo con la que dijo tener química con otro hombre?

A través de su cuenta oficial de Instagram, sobre las horas del mediodía de este viernes 1 de mayo, Omar Murillo volvió a sacudir las redes sociales al compartir un carrusel con fotos y videos junto a un hombre.

Omar Murillo sacude las redes al publicar fotos con otro hombre
Omar Murillo causa polémica tras compartir fotos con otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, esto causó todo tipo de reacciones en los comentarios del post, porque algunos creen que el actor solo está llamando la atención, otros consideran que en serio salió del closet, mientras que pocos lo felicitan por rehacer su vida.

De hecho, lo que más desató reacciones fue que Omar haya escrito en su publicación que “hay mucha química en el gimnasio”, enviando señales confusas sobre su orientación, pero cada quien cree lo que quiere creer.

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¿Qué ha dicho Omar Murillo sobre su orientación?

Cuando nacieron los rumores sobre su orientación a las pocas semanas de haber confirmado su ruptura con Koral Costa, Omar Murillo rompió por primera vez el silencio y habló del tema.

Omar Murillo sacude las redes al publicar fotos con otro hombre
Omar Murillo causa polémica tras compartir fotos con otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

El actor reveló su opinión sobre los comentarios, sugiriendo que las personas deberían estar menos pendiente de la vida de los demás, pero que, además, los gustos de otros no debería ser tema de conversación.

Así mismo, en esas historias que respondió a los rumores, Omar no confirmó, pero tampoco desmintió las especulaciones, pero sí dejó claro que no debería generar nada el hecho de posar en una foto con otro hombre.

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