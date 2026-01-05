Así fue la emotiva reacción del hermano de Lina Tejeiro al enterarse que será tío que enterneció redes

Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir nuevas imágenes en las que mostró el avance de su embarazo. La actriz colombiana dejó ver su pancita poco después de confirmar de manera oficial que estaba a la espera de su primer hijo.

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¿Cómo luce la pancita de embarazo de Lina Tejeiro?

Durante la mañana de este viernes 1 de mayo, Lina Tejeiro enterneció a sus millones de seguidores al reaparecer con una inesperada fotografía en la que presumió su pancita, la misma que mantuvo oculta durante semanas antes de confirmar oficialmente que está esperando a su primer hijo.

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En la instantánea, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, se observa a Lina Tejeiro acostada en la comodidad de su casa mientras enfoca directamente a su perrito, que descansa justo a la altura de su abdomen, el cual luce descubierto.

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La publicación no tardó en generar ternura entre sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa que vive la actriz y destacaron lo radiante que luce en medio de su primer e inesperado embarazo.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro que estaba embarazada?

Durante la tarde del pasado jueves 30 de abril Lina Tejeiro sorprendió a los internautas al compartir un emotivo video a través de sus redes sociales y la de su empresa en la que con un tierno mensaje destacó el coraje de traer vida y tener dos corazones latiendo dentro de ella.

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“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ‘Los hijos cambian todo…’ y ahora lo sé. El coraje que nace del amor”, expresó Lina Tejeiro en la publicación.

El anuncio se realizó tras varias semanas de especulaciones en redes sociales luego de que internautas comenzaran a notar la ausencia de la actriz en sus cuentas personales y que sus apariciones tuvieran en común ropa poco ajustada.