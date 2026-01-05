Juliana Calderón lanzó controversial comentario tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro

En la noche del pasado jueves 30 de abril, Lina Tejeiro paralizó las redes sociales al confirmar que se convertirá en madre por primera vez, anuncio que por supuesto, desató una ola de reacciones por varias figuras reconocidas.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara se defiende de los comentarios de Juanda Caribe: “La verdad termina saliendo”

¿Qué dijo Juliana Calderón tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro?

Una de ellas fue Juliana Calderón, quien se sumó a la conversación para dar su opinión sobre el tema, dejando a la vista que, más allá de emocionarse por la noticia, esto ya se veía venir.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

“Yina siempre le atina”, escribió la empresaria de keratinas en una de las recientes publicaciones que hizo la actriz en la cuenta oficial de su marca de maquillaje.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo sacudió las redes tras publicar fotos con otro hombre: “hay química”

Sin embargo, usuarios de las redes no perdonaron y, en cuestión de segundos, dejaron algunos mensajes en los que expresaron su desacuerdo con Juliana y rechazaron sus palabras.

“Chica tu vida debe ser tan miserable”, “Oportunistas como siempre”, “No veo la necesidad de comentar eso”, "Cómprense una vida, váyanse a Marte, desaparezcan", "De verdad mujer búscate un marido", "que gente tan terrible, y después se queja cuando se burlan de su dolor", son algunos de los mensajes que recibió la hermana de Yina Calderón.

Esto dijo Juliana Calderón sobre el embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al embarazo de Lina Tejeiro?

Cabe mencionar que, el comentario de Juliana sobre el embarazo de Tejeiro, se dio a raíz de un rumor que empezó a circular semanas atrás el cual, según la misma Yina, apuntaba a que la famosa actriz estaría esperando su primer hijo, comentario que, por su puesto, dio pie a especulaciones entre los internautas.

Hoy, varios días después de que Lina estuviera en el centro de la conversación, vuelve a acaparar la mirada de miles de personas, esto luego de que por medio de un emotivo video diera a conocer a sus seguidoras que será madre.

Juliana Calderón se refirió al embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

La noticia, no solo paralizó en plataforma, pues también fue la oportunidad perfecta para que familiares y amigos le enviaran amorosos mensajes con los que además de expresarle su cariño y afecto, le desearon lo mejor en esta etapa que acaba de iniciar, una que muy seguramente llegará para cambiarle la vida.