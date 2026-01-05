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Juliana Calderón lanzó controversial comentario tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro

Juliana Calderón no se guardó nada y se pronunció al respecto en redes sociales, sin embargo, su reacción fue criticada por los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia - Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Juliana Calderón opinó sobre el embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado jueves 30 de abril, Lina Tejeiro paralizó las redes sociales al confirmar que se convertirá en madre por primera vez, anuncio que por supuesto, desató una ola de reacciones por varias figuras reconocidas.

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¿Qué dijo Juliana Calderón tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro?

Una de ellas fue Juliana Calderón, quien se sumó a la conversación para dar su opinión sobre el tema, dejando a la vista que, más allá de emocionarse por la noticia, esto ya se veía venir.

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“Yina siempre le atina”, escribió la empresaria de keratinas en una de las recientes publicaciones que hizo la actriz en la cuenta oficial de su marca de maquillaje.

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Sin embargo, usuarios de las redes no perdonaron y, en cuestión de segundos, dejaron algunos mensajes en los que expresaron su desacuerdo con Juliana y rechazaron sus palabras.

“Chica tu vida debe ser tan miserable”, “Oportunistas como siempre”, “No veo la necesidad de comentar eso”, "Cómprense una vida, váyanse a Marte, desaparezcan", "De verdad mujer búscate un marido", "que gente tan terrible, y después se queja cuando se burlan de su dolor", son algunos de los mensajes que recibió la hermana de Yina Calderón.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Juliana Calderón sobre el embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al embarazo de Lina Tejeiro?

Cabe mencionar que, el comentario de Juliana sobre el embarazo de Tejeiro, se dio a raíz de un rumor que empezó a circular semanas atrás el cual, según la misma Yina, apuntaba a que la famosa actriz estaría esperando su primer hijo, comentario que, por su puesto, dio pie a especulaciones entre los internautas.

Hoy, varios días después de que Lina estuviera en el centro de la conversación, vuelve a acaparar la mirada de miles de personas, esto luego de que por medio de un emotivo video diera a conocer a sus seguidoras que será madre.

Lina Tejeiro en el after de La casa de los famosos Colombia.
Juliana Calderón se refirió al embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

La noticia, no solo paralizó en plataforma, pues también fue la oportunidad perfecta para que familiares y amigos le enviaran amorosos mensajes con los que además de expresarle su cariño y afecto, le desearon lo mejor en esta etapa que acaba de iniciar, una que muy seguramente llegará para cambiarle la vida.

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