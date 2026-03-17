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Karola recibe fuerte advertencia de su mamá en congelado de La casa de los famosos: “no eres abogada”

Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karola recibió en congelado a su mamá y hermanito en La casa de los famosos Colombia
Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El congelado en La casa de los famosos Colombia, Karola recibió la visita de su mamá y su hermanito, el emotivo momento generó reacciones tras las palabras de su familiar.

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¿Qué le dijo la mamá de Karola durante el congelado en La casa de los famosos Colombia?

Karola permaneció inmóvil mientras sus familiares ingresaron a la casa más famosa para darle un emotivo mensaje; además, le expresaron curiosas palabras a Eidevin y Mariana.

La mamá de Karola fue la primera en dirigirse a ella y, entre sonrisas, le preguntó: “¿Cómo te estás portando?”.

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Durante ese instante, la participante no pudo contener las lágrimas al ver a sus seres queridos, mientras escuchaba cada una de sus palabras.

En medio del mensaje, su madre también le expresó que la veía bien dentro de la competencia y que estaba orgullosa de su proceso.

Karola recibió en congelado a su mamá y hermanito en La casa de los famosos Colombia
Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En su intervención, la mamá de Karola le dijo que la veía “bella”, además de reconocer el apoyo que ha tenido fuera de la casa.

Durante el mensaje, también hubo espacio para comentarios relacionados con los guapos que se veían los integrantes de la casa.

Por otro lado, la mamá de Karola se acercó directamente a Eidevin y señalando que lo consideraba una buena compañía para su hija dentro de la casa pero que se veía mejor con Mariana Zapata.

¿La mamá de Karola la regañó durante el congelado en La casa de los famosos Colombia?

Pero hubo un momento que llamó la atención cuando se acercó nuevamente a Karola y le dijo directamente que no era abogada para estar arreglando hogares.

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“No eres abogada para estar haciendo arreglos de hogar”, le dijo la mamá de Karola sin filtros.

Y estas palabras harían referencia a los inconvenientes que ha tenido Karol en la casa en los que ha hecho comentarios con Alejandro Estrada y Yuli y también en medio del shippeo de Tebi con Alexa.

Karola recibió en congelado a su mamá y hermanito en La casa de los famosos Colombia
Karola se quiebra al recibir a su mamá y hermanito en congelado en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, el hermanito de Karola también tuvo un momento para dirigirse a ella, recordándole su apoyo desde afuera y le dijo que lo estaba haciendo bien.

Finalmente, la mamá de Karola le dijo que le gustaba verla en la cocina, especialmente en medio de las actividades recientes del líder tirano.

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