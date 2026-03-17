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Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?

Tras el prolongado uso de dispositivos tecnológicos, te compartimos algunos hábitos saludables para mantener un buen estado físico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?
Cinco hábitos saludables para mantener un buen estado físico. | Foto: Freepik

Con el paso de los años, miles de personas han compartido mediante las redes sociales acerca de algunas maneras para mantener un buen estado físico, en especial, para tener una buena salud para evitar tener algunas complicaciones.

Así también, algunas personas se han preguntado acerca de si es necesario realizar actividad física para mantenerse en línea. Aunque es bueno para algunos aspectos en cuanto a tu salud, te contamos otros hábitos que debes tener en cuenta para mantener buenos hábitos.

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¿Qué hábitos son saludables para mantener un buen estado físico sin la necesidad de hacer ejercicio?

Según lo han explicado expertos y, también, la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, que hacer ejercicio es una actividad física importante, no solo es el único hábito que debes tener en cuenta para mantenerte en forma.

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?
¿Qué técnicas te ayudana tener un buen estado físico? | Foto: Freepik

Por este motivo, te contamos qué pasos debes tener en cuenta para mantener un buen estado físico sin la necesidad de realizar actividad física de manera constante:

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  • Alimentación equilibrada: tener una dieta balanceada llena de frutas, verduras, proteínas y evitar ultraprocesados o comida rápida con mayor frecuencia, te ayudará a mantener un buen estado físico.
  • Hidratación adecuada: según lo aconsejan expertos, beber agua a lo largo del día, te ayudará a que tengas un buen estado físico y tu salud sea mucho mejor.
  • Horario de sueño adecuado: lo ideal según expertos, es bueno dormir aproximadamente entre 7 a 8 horas diarias para que evites afectaciones de salud.
  • Cuidado de salud mental: reducir el estrés y realizar pausas activas o actividades que disfrutes fuera de tu jornada estudiantil o laboral; te ayudarán a tener un buen estado físico.
  • Evitar los excesos: evitar las bebidas y todo tipo de excesos te ayudará a tener afectaciones de salud a largo plazo.

¿Por qué hacer ejercicio es un factor indispensable para tener un buen estado de salud?

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A raíz de lo que te dijimos anteriormente, no solo para tener un buen estado físico debes realizar rutinas deportivas a diario.

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?
¿Es necesario solo hacer ejercicio para tener un buen estado físico? | Foto: Freepik

Sin embargo, realizar actividad física algunos días u horas a la semana, te ayudará a que mejores a su totalidad tu salud, en especial, para evitar afectaciones de salud y, de igual modo, para que mejores aún más tu estado físico. También, por el uso de los dispositivos tecnológicos.

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