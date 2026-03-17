Reconocido actor colombiano reveló fotos inéditas de su juventud en los años noventa; así se veía

El famoso actor Julio Sánchez Coccaro emocionó a sus seguidores al unirse al nuevo trend de redes sociales en el que las personas revelan cómo lucían en los años noventa.

Julio Sánchez es uno de los actores más respetados de Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo recordó Julio Sánchez Coccaro su juventud?

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video que recopila momentos de juventud, mostrando primero su imagen actual y luego una serie de fotografías de cuando apenas iniciaba en la actuación.

En esas imágenes aparece con el característico cabello largo y bigote de la época, acompañado además de sus tres hijos: Variel, Adrián y Shady Juliana, quienes en ese entonces eran solo unos niños.

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El gesto generó nostalgia entre sus seguidores, pues permitió ver al actor en una faceta desconocida y familiar.

Variel, el mayor, siguió los pasos de su padre y se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la televisión nacional, mientras que Julio continúa siendo recordado por su papel del padre Manolo en la serie Pandillas, guerra y paz, una interpretación que marcó a toda una generación.

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Julio Sánchez?

La carrera de Sánchez ha sido prolífica y diversa. Además de su icónico personaje en Pandillas, guerr4 y paz, ha participado en producciones del Canal RCN como Tres milagros, La ley del corazón, Tres caínes, Amor sincero, Enfermeras y recientemente en la novela biográfica Darío Gómez: el rey del despecho. Su versatilidad le ha permitido encarnar personajes entrañables y complejos, consolidándose como uno de los actores más respetados de la pantalla.

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Su hijo Variel, por su parte, alcanzó gran popularidad con la novela A mano limpia, que lo catapultó a la fama y le abrió las puertas a una extensa lista de producciones posteriores.

La familia Sánchez, entonces, se ha convertido en un referente artístico dentro del país, con dos generaciones que han dejado huella en la televisión.

Para muchos seguidores, fue un viaje al pasado que recordó la época dorada de la televisión nacional y los inicios de una figura que sigue vigente.