En los últimos días el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que ha presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alexa ha dividido una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales acerca del “shippeo” que ha tenido con Tebi Bernal desde que han tenido un mayor acercamiento, atravesando por diversos momentos en la competencia.

Por esta razón, Maiye, hermana de Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que piensa acerca del juego de que tenido su hermana en el reality tras algunas críticas que ha recibido en la competencia, en especial, por parte de Nicolás Arrieta.

¿Qué dijo Maiye la hermana de Alexa Torrex tras algunas críticas que ha recibido en redes sociales tras el juego de su hermana?

Cabe destacar que Alexa Torrex se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital y cantante colombiana, sino que también al demostrar que cuenta con una innovadora estrategia durante los posicionamientos en La casa de los famosos Colombia.

Así se despachó Maiye Torrex en contra de Nicolás Arrieta. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Maiye Torrex se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de algunas críticas que ha recibido su hermana tras algunas conductas que ha tenido en el reality, pues expresó las siguientes palabras acerca de un comentario que hizo Nicolás Arrieta recientemente:

“Alexa no se quiere ir de la casa, daré mi opinión como hermana. Ella ahí esta cumpliendo uno de sus sueños, aunque a Nicolás Arrieta le da igual. Además, a ella siempre le ha gustado el tema de la televisión y radio. Además, la única persona que ha dado múltiples sentimientos es ella, con base en esto, ella se ha destacado por dar contenido”, agregó Maiye Torrex.

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¿Cómo ha sido la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que la participación de Alexa Torrex ha generado una gran variedad de opiniones acerca de sus auténticos gestos tras sus inesperados acontecimientos que ha presentado en las galas de nominación.

¿Cómo ha sido el juego de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Alexa Torrex ha generado una gran variedad de opiniones por parte de sus seguidores al permanecer dentro de la competencia, cautivando no solo con sus estrategias en redes sociales.