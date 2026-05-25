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Luisa Fernanda W se borró el tatuaje en honor a Legarda y habló al respecto: “duele mucho”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje que tenía en honor a su expareja, Fabio Legarda y contó que el proceso ha sido doloroso.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda
Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W se sometió a la eliminación del tatuaje que había dedicado a Fabio Legarda, su difunta expareja, y habló públicamente sobre el proceso, describiéndolo como una experiencia dolorosa.

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¿Por qué Luisa Fernanda W decidió borrar su tatuaje en honor a Fabio Legarda?

Durante la tarde de este lunes 25 de mayo Luisa Fernanda W compartió por medio de sus redes sociales parte del proceso que se realizó recientemente para retirar gran parte de los tatuajes que durante años lució en su cuerpo, siendo el más impactante para sus seguidores el que se realizó en honor a su difunta pareja, Fabio Legarda.

Lo que dijo Luisa Fernanda W tras borrarse el tatuaje de Legarda
Lo que dijo Luisa Fernanda W tras borrarse el tatuaje de Legarda. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la creadora de contenido expresó que cerrar esta etapa de su vida y comenzar a eliminar algunos de sus tatuajes le ha generado nostalgia, ya que cada uno representa momentos importantes para ella. Sin embargo, explicó que tomó esta decisión de forma consciente porque siente que es el momento adecuado para hacerlo.

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También aclaró que no se borrará todos de inmediato, pues algunos, como los del cuello, prefiere dejarlos para futuras sesiones.

“Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos, los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el proceso para borrar sus tatuajes?

Así mismo, Luisa Fernanda W explicó que el proceso de borrarse los tatuajes le ha resultado bastante doloroso, describiendo la sensación como un “latigazo” acompañado de un ardor intenso, como si fuera una quemadura fuerte.

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Señaló que el dolor es tan fuerte que no sabe si fue demasiado valiente al empezar a removerse varios tatuajes al mismo tiempo, aunque aclaró que ya inició el proceso con la mayoría de los que quiere eliminar.

"Qué les puedo decir, duele, duele mucho. Les describo el dolor: es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante, duele. Entonces no sé si fui muy fuerte, que empecé a borrarme muchos, pero bueno, ya inicié con la mayoría”

Luisa Fernanda W toma decisión sobre su tatuaje de Legarda.
Luisa Fernanda W toma decisión sobre su tatuaje de Legarda. (Foto Canal RCN).
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