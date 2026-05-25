Alejandra Salguero se mostró bien acompañada en Bogotá en plena final de La casa de los famosos
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, reveló la razón por la que llegó a Bogotá en plena final de La casa de los famosos Colombia.
Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, anunció su llegada a Bogotá en la semana de la gran final de La casa de los famosos Colombia, lo que ha generado atención entre los seguidores del programa, ya que se mostró bien acompañada.
¿Qué hace Alejandra Salguero en Bogotá en plena semana final de La casa de los famosos Colombia?
Durante este lunes 25 de mayo, Alejandra Salguero anunció a través de sus redes sociales su inesperada llegada a la capital colombiana, coincidiendo con la semana más importante de La casa de los famosos Colombia, reality en el que su expareja Tebi Bernal se encuentra participando.
La presencia de la creadora de contenido en Bogotá coincide con el momento en el que Tebi Bernal continúa siendo uno de los participantes más comentados del programa, lo que ha incrementado las reacciones en redes sociales sobre su aparición en medio del cierre del reality.
Sin embargo, se desconoce si la creadora de contenido podría participar en el cierre final de la tercera temporada del programa o si solo se encuentra en la capital por temas laborales, como lo ha mostrado durante el día a través de sus redes sociales.
¿Alejandra Salguero se encuentra sola en Bogotá?
Lo que sí es cierto es que Alejandra Salguero se dejó ver muy bien acompañada en la tarde de este lunes, pues a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven modelo se mostró en compañía de dos personas especiales: su mamá y su mejor amigo.
Por lo que la visita de Alejandra Salguero a Bogotá no estaría relacionada con la participación de Tebi en la final de La casa de los famosos Colombia, sino por temas personales y laborales.
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"Venir a Bogotá y visitar a mi mami y a mi mejor amigo son una recarga directica al corazón"