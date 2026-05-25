Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, preocupó a sus seguidores luego de sufrir una aparatosa caída en medio de un evento que quedó grabada en video. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron reacciones entre los internautas por la forma en la que ocurrió el accidente.

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¿Cómo fue el accidente que sufrió Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, protagonizó un inesperado momento mientras se encontraba en un evento nocturno junto a Campanita, uno de sus compañeros de reality.

Así fue la fuerte caída de Karola en pleno evento nocturno. (Foto Canal RCN).

En imágenes difundidas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se observa el momento exacto de la caída de la influenciadora, lo que generó preocupación entre sus fans y múltiples reacciones en redes sociales por la forma en la que ocurrió el incidente y su estado tras el hecho.

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Mientras estaba en la tarima dirigiendo unas palabras al público para regalar camisetas, Karola, quien llevaba tacones altos, se torció uno de sus tobillos y terminó en el suelo.

“ME CAÍ EN PLENO SHOWW. jajajaja, por estar regalando camisas, casi me pongo a llorar, pero no. Siempre toca levantarse, por mi público lo que sea. Florida, Estados Unidos, gracias, fue increíble”.

A pesar del susto, Karola no sufrió heridas de gravedad, por lo que pudo continuar con normalidad su participación en el evento, que siguió desarrollándose sin mayores contratiempos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karola ante su inesperado accidente?

Los fans de Karola reaccionaron de inmediato al accidente que sufrió la exparticipante, dejando una ola de mensajes en redes sociales entre sorpresa, apoyo y preocupación. Muchos destacaron la forma en que se levantó y siguió con el evento, mientras otros le enviaron palabras de cariño y le desearon una pronta recuperación.

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"Te levantaste y rompiste. Te amamos reina", "No se rían de Karola ella lo hace primero", "Ay nena me dolió", "Mi niña como siempre parándose firmes para dar el mejor show, ojalá te encuentres mejor te amooo karola", "Te levantaste como toda una REINA y continuaste como una DIVA"