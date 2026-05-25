En los últimos días, una gran variedad de internautas se ha sorprendido al conocer el nombre de los cuatro finalistas que son: Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe, participantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los finalistas fueron analíticos al elegir a sus respectivos jefes de campaña, quienes, se sorprendieron con su reencuentro tras varios días sin verse desde que fueron eliminados del reality.

Sin duda, uno de los momentos que más comentarios dejó por parte de los internautas, fue la reacción de Juanda Caribe al ver el inesperado detalle que Mariana Zapata tuvo con él, el cual lo tomó por sorpresa.

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¿Cuál fue el gesto que Mariana Zapata tuvo con Juanda Caribe tras ser su jefa de campaña?

En la gala de este lunes 25 de mayo, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, tomaron por sorpresa a Juanda Caribe, al anunciarle que Mariana Zapata será su jefa de campaña.

Reencuentro de Mariana Zapata con Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Así también, Mariana Zapata tomó por sorpresa a Juanda Caribe al mostrar que llevó puesta la chaqueta que le regaló el día en el que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia y le expresó las siguientes palabras:

“Esta es la chaqueta de Juanda, la que me dejó. Estoy feliz de regresar a La casa de los famosos Colombia, como jefe de campaña, te creo, te quiero, te cuido y no te abandono”, le expresó Mariana Zapara a Juanda Caribe.

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¿Cuál fue la reacción de Juanda Caribe tras reencontrarse con Mariana Zapata?

Sin duda, Juanda Caribe se sorprendió al ver que Mariana Zapata llevó puesta la chaqueta que le obsequió, así también, expresó a través de su rostro que le gustó verla, en especial, al ser su jefa de campaña al ser finalista, pues le dijo lo siguiente:

Así recibió Juanda Caribe a Mariana Zapata al ver que es u jefa de campaña. | Foto: Canal RCN

“Mariana estás hermosa. Realmente, quedé sin palabras, seco. La vida es como el fútbol, las finales son para ganarlas”, añadió Juanda.

Luego, Juanda Caribe aprovechó la oportunidad en dirigirse a la puerta de la casa más famosa del país y darle un especial recibimiento a Mariana, quien mostró su felicidad y le dijo lo siguiente:

“Mi amor lindo, ¿cómo vas? Bienvenida nuevamente a La casa de los famosos Colombia”, reveló Juanda Caribe.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!