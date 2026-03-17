La actriz Johanna Fadul reaccionó al beso entre Campanita y Valentino Lázaro ocurrido en La casa de los famosos Colombia, pero su comentario no fue bien recibido y terminó generando críticas en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul al beso entre Campanita y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

El capítulo del pasado 15 de marzo de La casa de los famosos Colombia estuvo marcado por momentos de alta tensión, especialmente tras un fuerte posicionamiento entre varios de los participantes y la posterior eliminación de Beba de la Cruz.

El último posicionamiento en La casa de los famosos Colombia estuvo marcado por un ambiente de fuerte tensión entre los participantes. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, después de ese ambiente cargado dentro de la casa, ocurrió una escena que tomó por sorpresa a muchos: Campanita y Valentino Lázaro se dieron un romántico beso frente a las cámaras, momento que rápidamente generó reacciones en redes sociales, incluida la de la actriz Johanna Fadul.

A través de los comentarios del video que publicó Canal RCN en su cuenta de Instagram sobre este inesperado momento, la actriz etiquetó al creador de contenido Nicolás Arrieta y aseguró, entre risas, que no sabía cómo iba a borrar esa escena de su cabeza.

Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja. 'Ahora, ¿cómo borro esto de mi cabeza?' @nicolasarrieta, jajajajajajajajajajajajajajaja", escribió.

El comentario no tardó en generar reacciones entre los usuarios de la plataforma, y varios de ellos criticaron la postura de la actriz.

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¿Qué críticas recibió Johanna Fadul tras su reacción al inesperado beso de Campanita y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

A través de los comentarios, varios usuarios le advirtieron a la actriz que podría volver a ser “funada”, pues algunos interpretaron su mensaje como un comentario homofóbico.

Las críticas no tardaron en aparecer y rápidamente comenzaron a multiplicarse entre quienes cuestionaron su reacción.

Sin embargo, no todos estuvieron en desacuerdo. Otros internautas salieron en su defensa y respaldaron su comentario, lo que terminó generando un intenso debate entre los usuarios.

Incluso, la cuenta de Valentino Lázaro, administrada por uno de sus amigos, también respondió a la reacción de la actriz y le sugirió que, en lugar de estar pendiente de ese contenido, eliminara los "likes" que Juanse Quintero le había dado a Beba de la Cruz en Instagram.

Johanna Fadul recibió críticas en redes por su reacción al beso entre Campanita y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Johanna Fadul de los "likes" de Juanse Quintero que reveló la hermana de Beba de la Cruz?

Hasta el momento, ni Johanna Fadul ni Juanse Quintero se han pronunciado públicamente sobre las publicaciones compartidas por la hermana de Beba de la Cruz.

Sin embargo, tras las capturas difundidas por Fernanda de la Cruz, en las que se verían los supuestos "likes" de Juanse Quintero a publicaciones de Beba en Instagram, el tema comenzó a generar una fuerte conversación entre los usuarios en redes sociales.