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Nicolás Arrieta se burló del pantalón del esposo de Beba tras su visita a La casa de los famosos, ¿qué dijo?

El exparticipante Nicolás Arrieta hizo un comentario fiel a su estilo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrés Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta lanzó comentario sobre el esposo de Beba. Foto | Canal RCN.

Nicolás Arrieta, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente captó la atención en redes sociales tras lanzar un jocoso comentario en el que se burló de los pantalones que llevaba puestos Andrés Gómez, esposo de Beba.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el pantalón que tenía pues to el Esposo de Beba tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el polémico creador de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al publicar un video en el que hizo un comentario sobre él mismo y se comparó con una prenda en particular que tenía puesta Andrés durante la dinámica del 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia.

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"Nadie: yo con mis jean entubados que me rehuso a quitarme", escribió Arrieta en una de sus últimas historias. Allí, se puede apreciar un corto video de lo que fue la visita del esposo de Beba al programa, un reencuentro que, por cierto, ha sido tema de debate entre los fans del programa.

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¿Por qué Nicolás Arrieta se burló de los pantalones del esposo de Beba luego de su visita a La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, el comentario del exparticipante del reality de convivencia, estuvo acompañada de una divertida canción del artista Justin Quiles que dice lo siguiente: "Cómo te pusiste esos jeans, haces que mi mente maquine...".

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Nicolás Arrieta sobre el esposo de Beba. Foto | Canal RCN.

Y a propósito del ingreso de Gómez durante la mencionada dinámica, se debe mencionar que este tema fue ampliamente debatido en redes sociales no solo por el hecho de que no le haya un beso a su esposa, sino también porque el hombre decidió quitarse una de sus prendas en vivo, un gesto que desató todo tipo de comentarios.

¿Nicolás Arrieta seguirá trabajando en Buen día Colombia del canal RCN?

Por otro lado, el creador digital también sorprendió al revelar que, el canal RCN nuevamente le renovó su contrato para estar como presentador en el matutino Buen día Colombia, espacio en el que ha estado esta semana que está terminando y la anterior.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta se burló de una prenda del esposo de Beba. Foto | Canal RCN.
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