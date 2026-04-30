La Segura preocupa con nueva actualización tras su operación: así avanza su recuperación

La creadora de contenido La Segura volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras compartir una nueva actualización sobre su estado de salud.

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A través de sus redes sociales, la influenciadora mostró cómo avanza su recuperación luego de la reciente operación a la que se sometió, dejando ver que el proceso no ha sido fácil.

La Segura revela difícil momento tras su operación y preocupa a sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a La Segura?

En una de sus publicaciones más recientes, La Segura compartió una fotografía en la que se le ve visiblemente afectada, reflejando el desgaste físico que ha tenido tras la intervención.

La imagen generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo.

La creadora reveló que el dolor ha sido uno de los aspectos más difíciles de manejar en estos días, asegurando que incluso le ha impedido dormir con normalidad.

Esta confesión llamó especialmente la atención, ya que muestra una etapa más compleja dentro de su recuperación.

Días después de la procedimiento, decidió hablar nuevamente con su comunidad para contar cómo se ha sentido y mostrar, de manera transparente, el avance de su proceso.

Aunque ha intentado mantenerse positiva, dejó claro que no ha sido un camino sencillo y que su cuerpo sigue adaptándose al procedimiento.

Su actualización ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores destacan su valentía.

¿Qué operación se hizo La Segura?

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Aunque La Segura no ha dado todos los detalles médicos de forma específica, todo apunta a que se trata de un neuroestimulador medular, un procedimiento utilizado en pacientes que presentan dolor intenso y persistente que no ha respondido a otros tratamientos.

En los contenidos que ha publicado, se puede ver que cuenta con un dispositivo que controla a través de un mando, con el que puede ajustar la intensidad y frecuencia de la estimulación.

Este sistema funciona enviando impulsos eléctricos que ayudan a bloquear las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro.

La influenciadora explicó que esta no sería la cirugía definitiva, sino una fase de prueba que se extenderá por aproximadamente 15 días.

Durante ese tiempo, deberá evaluar si el tratamiento realmente logra disminuir el dolor que ha venido enfrentando desde hace tiempo.

La Segura ha sido constante al compartir su proceso de salud con su comunidad, mostrando tanto los avances como las dificultades.