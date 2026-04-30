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Koral Costa lanzó contundente mensaje tras las críticas que recibe en redes: “No le des el derecho…”

Koral Costa envió fuerte mensaje a quienes la critican en redes sociales luego de su separación con Omar Murillo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Koral Costa responde a críticas tras su ruptura con fuerte mensaje
Koral Costa lanza reflexión tras su separación y causa revuelo. (Fotos: Canal RCN)

Koral Costa compartió un video en sus redes sociales en el que respondió a las críticas que recibe en redes y lo comentarios tras su separación con el actor Omar Murillo.

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¿Qué dijo Koral Costa en su video tras los comentarios en redes?

En el video, la creadora de contenido aparece sentada mientras muestra varias palabras escritas en su cuerpo, haciendo referencia a emociones por las que, según expresó, muchas personas han pasado.

Entre ellas mencionó la ansiedad, la depresión, la tristeza y el desamor.

Koral Costa también compartió una reflexión en la que habló sobre la forma en que cada persona puede enfrentar este tipo de situaciones.

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En sus palabras, explicó que, aunque estas emociones pueden estar presentes, también existen decisiones que se pueden tomar frente a ellas.

Koral Costa responde a críticas tras su ruptura con fuerte mensaje
Koral Costa lanza reflexión tras su separación y causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

“No le des el derecho de absolutamente a nadie de que te haga sentir alguna de estas cosas”, expresó mientras señalaba las palabras escritas en su cuerpo y con un tono de voz elevado.

Posteriormente, Koral Costa continuó con otro mensaje en el que hizo referencia al valor personal y a la forma en que se enfrentan las adversidades: “lo más lindo que puedes tener es ser feliz a pesar de las adversidades”.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron con comentarios sobre gratitud a la reflexión.

“Tienes toda la razón. Gracias”, mientras que otros reaccionaron con emojis corazón vendado.

¿Qué ha pasado tras la separación de Koral Costa y Omar Murillo?

Hace algunos meses se conoció que la relación entre el actor Omar Murillo y Koral Costa llegó a su fin. Tras esto, el actor se trasladó a España, donde ha compartido contenido en sus redes sociales sobre su nueva etapa.

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En varias de sus publicaciones, Omar Murillo ha revelado contenido que ha llamado la atención de los usuarios, especialmente por imágenes con otros hombres y ha bromeado sobre su orientación.

Koral Costa responde a críticas tras su ruptura con fuerte mensaje
Koral Costa lanza reflexión tras su separación y causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Koral Costa ha continuado activa en sus redes sociales, donde ha compartido diferentes mensajes sobre cómo ha vivido esta etapa de separación tras varios años de casado con Omar Murillo.

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