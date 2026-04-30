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Prima de Karola Alcendra reveló estar del lado de Mariana Zapata en La casa de los famosos

La famosa prima de Karola Alcendra no calló su opinión sobre Mariana Zapata y dijo estar de su lado en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Prima de Karola Alcendra sorprende al ponerse del lado de Mariana
Prima de Karola Alcendra apoya a Mariana Zapata y genera reacciones. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada tiene comentando a todo el mundo en redes sociales sobre lo que ha ocurrido entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, tanto así, que, aunque han recibido muchas críticas, también están quienes los defienden.

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Sin embargo, son más los comentarios negativos que positivos en su contra, por eso mismo, quienes los defienden dan sus razones, mientras que, los mismos participantes no se están imaginando todo lo que está ocurriendo afuera.

Por su lado, la misma Sheila Gándara ha reaccionado y ha mostrado lo difícil que han sido las últimas semanas para ella.

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Y mientras uno la pasan mal, están otros opinando y hablando de los participantes, como Jeidy, la prima de Karola Alcendra, quien tomó postura al elegir un bando del reality.

¿Qué dijo la prima de Karola sobre las participantes de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias en Instagram, en horas de la noche del miércoles 29 de abril, Jeidy, prima de Karola Alcendra, habló de Mariana Zapata y aunque la llamó “plato típico” y “atrevida” por “quitar marido”, dijo que estar de su lado.

Prima de Karola Alcendra toma partido por Mariana Zapata
Prima de Karola Alcendra sorprende al ponerse del lado de Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, justificó que la prefiere a ella que a Alexa Torrex y a Beba, por lo que las quiere a fuera de la competencia.

En otra historia reveló que todo mal por lo que pasa con Sheila, pero que, al menos Juanda Caribe y Mariana Zapata “están dando contenido”, mientras que, los demás participantes no y aunque aceptó “estar del lado incorrecto”, reveló que no le importaba.

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¿Qué más dijo la prima de Karola sobre los comportamientos que han tenido en La casa de los famosos?

Prima de Karola Alcendra apoya a Mariana Zapata y genera reacciones
Prima de Karola Alcendra toma partido por Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Jeidy fue directa y osada al hablar de los participantes de La casa de los famosos Colombia, pues dijo que no quería ni a Beba y Alexa, despachándose contra ellas con palabras despectivas y poco críticas, pues solo supo hablar de su físico.

Por otro lado, cuestionó el juego de Alejandro Estrada, diciendo que no nota que él aporte mucho en la competencia y según ella, “se hace la víctim4” con sus otros compañeros.

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