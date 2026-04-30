Melissa Gate generó revuelo tras polémico comentario: ¿pulla para Mariana Zapata?

En la mañana de este jueves 30 de abril, hubo una ola de comentarios en X debido a un Tweet que escribió Melissa Gate, el cual, internautas asociaron que sería una pulla para Mariana Zapata con todo lo que ha pasado en La casa de los famosos Colombia.

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Es que, para estos últimos días, la polémica no ha parado tras cuestionables actitudes que ha tenido Juanda Caribe con su compañera, a quien ya le ha dicho que le interesa no solo como amiga.

Por eso, es que hay tanto revuelo en las redes sociales, más porque el humorista sigue creyendo que la madre de su hija, Sheila, lo sigue esperando y que, además, se está riendo con todo lo que está pasando dentro de La casa de los famosos.

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Por eso, el comentario de Melissa Gate cayó en uno de los momentos en los que Mariana Zapata está siendo cuestionada por su cercanía con Juanda.

¿Qué escribió Melissa Gate que, según internautas es una pulla para Mariana Zapata?

Melissa Gate madrugó a hacer comentarios contundentes sobre alguien, pues escribió que “ella no se mete con hombre casado” y expresó que esa persona en mención es un mal ejemplo y que da vergüenza.

Melissa Gate genera dudas con mensaje que apuntaría a Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Sin mencionar nombres ni más contexto, Melissa generó conversación en las respuestas de su tweet, ya que algunos creyeron que estaría hablando de Mariana Zapata debido a su enredo con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Por otro lado, Gate fue cuestionada por otros, ya que supuestamente ella “no estaría pendiente del reality”, pero como ella no dijo nombres, cada quien asume lo que quiera creer.

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¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Melissa Gate habría opinado sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Juanda Caribe se enojó con Beba el pasado miércoles 29 de abril, debido a que ella le dijo irrespetuoso por no darle su lugar a su familia, pero, aunque esto le molestó a él, en la noche aprovechó su cena con Mariana Zapata para decirle lo linda que es.

Por otro lado, el humorista ya se había disculpado con Sheila por si algo la incomodado, pero justificó lo que siente por su compañera, diciendo que ella ha complementado lo que le hace falta dentro del encierro.