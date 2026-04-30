Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate generó revuelo tras polémico comentario: ¿pulla para Mariana Zapata?

Melissa Gate escribió un controversial mensaje en redes sociales y este fue asociado como una pulla para Mariana Zapata: “mal ejemplo”.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate habría opinado sobre Mariana Zapata
Melissa Gate lanza comentario que muchos relacionan con Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

En la mañana de este jueves 30 de abril, hubo una ola de comentarios en X debido a un Tweet que escribió Melissa Gate, el cual, internautas asociaron que sería una pulla para Mariana Zapata con todo lo que ha pasado en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Es que, para estos últimos días, la polémica no ha parado tras cuestionables actitudes que ha tenido Juanda Caribe con su compañera, a quien ya le ha dicho que le interesa no solo como amiga.

Por eso, es que hay tanto revuelo en las redes sociales, más porque el humorista sigue creyendo que la madre de su hija, Sheila, lo sigue esperando y que, además, se está riendo con todo lo que está pasando dentro de La casa de los famosos.

Artículos relacionados

Por eso, el comentario de Melissa Gate cayó en uno de los momentos en los que Mariana Zapata está siendo cuestionada por su cercanía con Juanda.

¿Qué escribió Melissa Gate que, según internautas es una pulla para Mariana Zapata?

Melissa Gate madrugó a hacer comentarios contundentes sobre alguien, pues escribió que “ella no se mete con hombre casado” y expresó que esa persona en mención es un mal ejemplo y que da vergüenza.

Melissa Gate lanza comentario que muchos relacionan con Mariana Zapata
Melissa Gate genera dudas con mensaje que apuntaría a Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Sin mencionar nombres ni más contexto, Melissa generó conversación en las respuestas de su tweet, ya que algunos creyeron que estaría hablando de Mariana Zapata debido a su enredo con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Por otro lado, Gate fue cuestionada por otros, ya que supuestamente ella “no estaría pendiente del reality”, pero como ella no dijo nombres, cada quien asume lo que quiera creer.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Melissa Gate genera dudas con mensaje que apuntaría a Mariana Zapata
Melissa Gate habría opinado sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Juanda Caribe se enojó con Beba el pasado miércoles 29 de abril, debido a que ella le dijo irrespetuoso por no darle su lugar a su familia, pero, aunque esto le molestó a él, en la noche aprovechó su cena con Mariana Zapata para decirle lo linda que es.

Por otro lado, el humorista ya se había disculpado con Sheila por si algo la incomodado, pero justificó lo que siente por su compañera, diciendo que ella ha complementado lo que le hace falta dentro del encierro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce Karen Sevillano después de renovar su imagen. Karen Sevillano

Karen Sevillano renueva su imagen: así luce después del cambio de look

Karen Sevillano sorprendió en redes sociales con un cambio de look que renovó por completo su imagen.

Eidevin López lanzó canción dedicada a Karola. Talento nacional

Eidevin López lanzó canción dedicada a su relación amorosa con Karola; así suena

Eidevin López sorprendió con una canción dedicada a Karola, reafirmando su amor y mostrando su faceta musical.

Manuela QM conmueve con video de su bebé en la barriga: “no se deja grabar” Blessd

Manuela QM derrite las redes con tierno video de su bebé en la barriga: “no se deja grabar”

Manuela QM mostró cómo se mueve su bebé en la barriga y enterneció a sus seguidores con el emotivo momento

Lo más superlike

Revelan si Sheila Gándara estará en un “congelado” en La casa de los famosos. La casa de los famosos

¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos?: esto se sabe

Nestór Parra y Roberto Velásquez revelaron si se hará realidad el anhelado congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos.

Muere icónico cantante a los 86 años y deja una historia llena de controversia Talento internacional

¡Luto en la música! Fallece legendario cantante a los 86 años y conmociona al mundo

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

La Segura explicó el procedimiento médico al que fue sometida para tratar su dolor crónico Salud

¿Cuál fue el procedimiento que le realizaron a La Segura para aliviar su dolor? Acá te explicamos

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO