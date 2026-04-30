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Yeferson Cossio se encontró a fan que se tatuó su rostro: así reaccionó

Yeferson Cossio se encontró con un fan que tenía tatuado su rostro, y su reacción se llevó toda la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio se topó con fan que se tatuó su rostro y todo quedó en video
Yeferson Cossio se topó con fan que se tatuó su rostro y todo quedó en video. (Foto Canal RCN | Freepik).

Yeferson Cossio vivió un curioso momento al encontrarse por casualidad con un fan que tenía tatuado su rostro. El creador de contenido mostró su reacción en redes sociales y la escena generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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¿Cómo luce el tatuaje que un fan se hizo del rostro de Yeferson Cossio?

Durante su asistencia a un concierto, Yeferson Cossio fue abordado por uno de sus seguidores, quien quiso mostrarle el tatuaje que se hizo en su honor. El joven levantó su camiseta y le enseñó al creador de contenido que llevaba tatuado su rostro en el pecho.

El inesperado encuentro de Yeferson Cossio con fan que llevaba su cara tatuada
El inesperado encuentro de Yeferson Cossio con fan que llevaba su cara tatuada. (Foto Canal RCN).

En el diseño se apreciaba la cara del influenciador paisa, con sus característicos tatuajes en el rostro y cuello, además de su reconocido corte de cabello con fleco hacia un lado. Aunque el fan no dijo mucho, la calidad del tatuaje daría a entender que fue realizado hace varios años.

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El inesperado encuentro llamó la atención de quienes estaban en el lugar y rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores de Yeferson Cossio en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al ver a fan que llevaba su rostro tatuado?

En el video, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, también se puede apreciar la reacción de Yeferson Cossio y la de su hermana Cintia Cossio, quien no pudo ocultar el asombro al ver que una persona ajena a su círculo social tenía tatuado en el pecho el rostro de su hermano.

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Asimismo, Cossio, quien se encontraba grabando al joven, expresó con euforia su aprobación, asegurando que le parecía “melo” y dándole una calificación de “10 puntos”. Incluso, decidió besar el tatuaje del seguidor, lo que desató todo tipo de comentarios.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con sorpresa y comentarios divididos ante la admiración que el joven demostró por el creador de contenido. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros aseguraron que se trató de una muestra de fanatismo inesperada.

Fan de Yeferson Cossio se tatuó su cara y así respondió el influencer
Fan de Yeferson Cossio se tatuó su cara y así respondió el influencer. (Foto Canal RCN).
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