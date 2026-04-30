Durante la semana quince de La casa de los famosos Colombia 2026, le polémica sobre la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata toma mucha más fuerza, pues el humorista le ha coqueteado a su compañera, pero se ha molestado cuando lo han llamado irrespetuoso por eso mismo.

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Precisamente, el miércoles 29 de abril, Juanda tuvo una discusión con Beba porque ella le dijo así “irrespetuoso” con su esposa e hija, lo que provocó el enojo de su compañero, porque no permitió que le nombraran a su familia.

Tras este problema, el participante se paró en la raya y se defendió al querer desmentir que era un irrespetuoso porque, según él, Sheila, su ex, se debe estar riendo de lo que pasa en la competencia porque supuestamente tenían acuerdos.

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Ante este mal rato, Sheila comentó que “le tocará ir a cantar tablas por ahí”, insinuando que le provoca ir a La casa de los famosos y decir unas cuantas verdades.

¿Qué dijo Salomón Bustamante al pedir que saquen a Juanda Caribe de La casa de los famosos?

En la noche de ese mismo miércoles, después de decir que no es un irrespetuoso, Juanda Caribe tuvo una cena con Mariana Zapata y le dijo que estaba linda.

Salomón Bustamante pide sacar a Juanda Caribe de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Justo, la cena provocó muchas más críticas en contra del humorista y la influenciadora, quienes no han disimulado su cercanía, por eso, Salomón Bustamante opinó e hizo una petición.

“Yo quiero a Juanda, pero jefe desde el corazón digo, sáquenlo ya”.

Con este comentario, el presentador estaría admitiendo que el humorista no estaría jugando de la mejor manera y que está cometiendo más errores que aciertos.

¿Sheila Gándara se ha pronunciado sobre la cercanía de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Sheila Gándara ya lleva semanas hablando de Juanda Caribe, pues reveló que él habría provocado su embarazo de alto riesgo.

Salomón Bustamante solicita la salida de Juanda Caribe en la casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, ha criticado a los participantes de La casa de los famosos Colombia son “tal para cual” y que primero mu3rta, antes que su hija se parezca a Mariana Zapata, porque eso fue lo que dijo Juanda en una de sus conversaciones con su compañera.

Por otro lado, Sheila se mostró molesta a comentar que “le tocara cantar unas cuantas tablas”, cuando su ex discutió con Beba y le dijo que ellos tenían un acuerdo y que Sheila se estaría riendo de lo que está pasando en la competencia.